موعد مباراة الزمالك ضد الجيش الرواندي في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة البيضاء، مواجهة نارية تجمع فريق الزمالك ضد نظيره فريق الجيش الرواندي فى مباراة الذهاب من دورالـ 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، وتقام مباراة الإياب على ملعب استاد القاهرة، الأسبوع المقبل.

ويسعي فريق الزمالك لتحقيق نتيجية إيجابية أمام نظيره فريق الجيش الرواندي لتسهيل مهمة الفريق في لقاء العودة وزيادة فرص تأهله لدور المجموعات بالبطولة، وقد وضع الجهاز الفني اللمسات النهائية على خطة مواجهة البطل الرواندي.

موعد مباراة الزمالك ضد الجيش الرواندي

يلتقي فريق الزمالك ضد نظيره فريق الجيش الرواندي فى مباراة الذهاب من دورالـ 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا لموسم 2026-2027، في السابعة مساء اليوم الجمعة الموافق 16 أكتوبرالجاري بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد أماهورو في كيجالي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الجيش الرواندي

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الزمالك ضد نظيره فريق الجيش الرواندي فى مباراة الذهاب من دورالـ 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا لموسم 2026-2027، والمقررة في السابعة مساء اليوم الجمعة الموافق 16 أكتوبرالجاري بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد أماهورو في كيجالي، عبر قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة، بينما أعلنت قناة إم بي سي مصر 2 إذاعة المباراة مجانا.

الزمالك ضد الجيش الرواندي

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الجيش الرواندي

يرصد الموجز، تشكيل الزمالك المتوقع ضد إيه إس بورت الجيبوتي حيث من المنتظر أن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمي: المهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر، محمود الونش، محمد إسماعيل، أحمد فتوح

خط الوسط: عبدالله السعيد،محمد شحاتة ،آدم كايد

خط الهجوم: عدي الدباغ ،شيكو بانزا، ناصر منسي

موعد مباراة الإياب بين الزمالك والجيش الرواندي

من المقرر أن تقام المباراة التي تجمع فريق الزمالك ضد نظيره فريق الجيش الرواندي في إياب دورالـ 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا على ملعب استاد القاهرة، في الثامنة مساء السبت 24 أكتوبر الجاري.

اقرأ أيضًا:

عمرو زكي يكشف كواليس غيابه الطويل وأسباب عدم تكرار تجربة محمد صلاح

هل يفكر اتحاد الكرة في الاستعانة بمدرب أجنبي يقود منتخب مصر؟ وموقف حسام حسن بعد مونديال 2026







