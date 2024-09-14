كل ما يخص مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد في الدوري الإسباني

يستعد ريال مدريد لمواصلة رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني، عندما يصطدم بنظيره ريال سوسيداد مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة في نسختها الجارية 2024-2025.

ويستعرض الموجز كافة تفاصيل مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد قبل انطلاقها اليوم السبت في الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

وتحدد موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، على أن تقام اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري.

ويحتضن ملعب أنويتا مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، المقرر انطلاقها في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد المرتقبة، باعتبارها الناقل الرسمي لـ مباريات الدوري الإسباني.

معلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

وتقرر أن يكون معلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، عبر شاشة بي إن سبورتس، هو المخضرم عصام الشوالي.

ريال مدريد - الدوري الإسباني

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

ومن المتوقع أن يدفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، بالتشكيل الآتي في مباراته ضد ريال سوسيداد مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الممتاز للموسم الرياضي الجاري..

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدر ميليتاو - روديجر - فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش.

في خط الهجوم: رودريجو - أردا جولر - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي

القنوات الناقلة لمباراة ريال سوسيداد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال سوسيداد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

beIN Sports HD 1

Setanta Sports 2 Eurasia HD

TV2 Sport 1 Norge

Premier Sports 1 HD

Digi Sport 2 HD Romania

beIN Sports 1 FR

Match Football 2

Arena Sport 3

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