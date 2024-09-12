جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025 قبل انطلاق الجولة الخامسة

تعود عجلة الدوري الإسباني للدوران من جديد مساء غد الجمعة، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي في الموسم الرياضي الجاري 2024-2025، وانطلاق مباريات الجولة الخامسة بمواجهة نارية تجمع بين ريال بيتيس ضد ليجانس.

ويستعرض الموجز أمام متابعيه جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز والهدافين قبل انطلاق الجولة الخامسة..

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة الخامسة

1- برشلونة - 12 نقاط

2- ريال مدريد - 8 نقاط

3- أتلتيكو مدريد - 8 نقاط

4- فياريال - 8 نقاط

5- جيرونا - 7 نقاط

6- ديبورتيفو ألافيس - 7 نقاط

7- أوساسونا - 7 نقاط

8- سيلتا فيجو - 6 نقاط

9- ليجانيس - 5 نقاط

10- ريال مايوركا - 5 نقاط

11- رايو فاييكانو - 4 نقاط

12- ريال سوسييداد - 4 نقاط

13- أتلتيك بيلباو - 4 نقاط

14- إسبانيول - 4 نقاط

15- بلد الوليد - 4 نقاط

16- خيتافي - 3 نقاط

17- ريال بيتيس - 2 نقاط

18- لاس بالماس - 2 نقاط

19- إشبيلية - 2 نقاط

20- فالنسيا - نقطة

ريال مدريد - الدوري الإسباني

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل الجولة الخامسة

1- روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - 4

2- رافينيا - برشلونة - 3

3- كيليان مبابي - ريال مدريد - 2

3- أرنو دانجوما - فياريال - 2

3- داني أولمو - برشلونة - 2

3- اياجو اسباس - سيلتا فيجو - 2

3- خوان كروز - ليجانيس - 2

3- بورخا إجليسياس - سيلتا فيجو - 2

3- توني مارتينيز - ألافيس - 2

3- هوجو دورو - فالنسيا - 2

3- أوهيان سانسيت - أتلتيك بيلباو - 2

3- آيوزي بيريز - فياريال - 2

3- أوسكار مينجويزا - سيلتا فيجو - 2

3- أبيل رويز - جيرونا - 2

3- ماركوس لورنتي - أتلتيكو مدريد - 2

3- ساندرو راميريز - لاس بالماس - 2

4- فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - 1

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