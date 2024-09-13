ميعاد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد والقنوات الناقلة

كثر البحث، عن ميعاد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، التي تقام في إطار منافسات الدوري الإسباني الممتاز وينتظرها جماهير كرة القدم حول العالم.

اختتم فريق ريال مدريد الإسباني، استعدادته لملاقاة ريال سوسيداد، التي تجمع بينهما في إطار منافسات الليجا بهذا الموسم 2024-2025.

ويبحث فريق ريال مدريد إلى تحقيق الفوز على ريال سوسيداد، من أجل حصد الثلاث نقاط، وإسعاد جماهير الملكي، وذلك في رحلة الدفاع عن اللقب.

ويقدم لكم “الموجز”، في السطور الآتية، موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

وتحدد موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، على أن تقام يوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري.

ويحتضن ملعب أنويتا مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، المقرر انطلاقها في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية وقطر.

ريال مدريد يخوض هذه المباراة، وهو في وصافة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز 2024-2025، برصيد 8 نقاط، والذي يتصدره برشلونة بـ 12 نقطة.

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد المرتقبة، باعتبارها الناقل الرسمي لـ مباريات الدوري الإسباني.

معلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

وتقرر أن يكون معلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، عبر شاشة بي إن سبورتس، هو المخضرم عصام الشوالي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال سوسيداد

واستقر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على تشكيل مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد، الذي من المتوقع أن يكون كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: إدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، داني كارفاخال، وفيرلان ميندي.

خط الوسط: أردا جولر، أوريلين تشواميني، وفيديريكو فالفيردي.

الهجوم: رودريجو جويس، فينيسيوس جونيور، وكيليان مبابي.

مباراة ريال مدريد

قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا- أندريه لونين- سيرجيو ميستري.

الدفاع: داني كارفاخال- إيدير ميليتاو- لوكاس فاسكيز- فاييخو- فران جارسيا- أنطونيو روديجير- فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي- لوكا مودريتش- أردا جولر- تشيما أندريس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور- كيليان مبابي- رودريجو- إندريك- إبراهيم ديا.

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