مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستعد نادي بيراميدز لخوض مباراة صعبة وقوية ضد الجيش الوطني الرواندي، في إطار منافسات الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية 2024-2025، والتي يشارك فيها الفريق السماوي للنسخة الثانية على التوالي.

ويشارك بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا للنسخة الثانية على التوالي، بعدما شارك لأول مرة في تاريخه في الموسم الماضي، وودع من دور المجموعات.

ويستعرض الموجز معلومات عن مباراة بيراميدز ضد الجيش الوطني الرواندي مساء اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا..

موعد مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في العاصمة كيجالي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

وستنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمد حمدي - كريم حافظ.

في خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي

في خط الهجوم: مصطفى فتحي - فيستون ماييلي - فخري لاكاي.

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز

كاف يستجيب لطلب بيراميدز قبل مباراة الجيش الرواندي

وتلقى نادي بيراميدز، موافقة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، على طلب النادي بشأن ارتداء شارات سواء والوقوف دقيقة حداد على روح الراحل إيهاب جلال المدير الفني السابق للنادي، خلال مباراة الجيش الرواندي أمام بيراميدز في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

وطلب النادي في خطاب رسمي تكريم مدربه السابق الراحل الكابتن إيهاب جلال، ووافق الكاف على أن يرتدي الفريق الشارات السواء ويقف دقيقة حداد على روح الراحل قبل انطلاق اللقاء.

ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين الفريقين في الاسبوع المقبل على استاد الدفاع الجوي في القاهرة، في إطار مباريات الإياب لبطولة دوري أبطال أفريقيا للدور التمهيدي الثاني.

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