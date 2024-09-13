الكشف عن قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على قائمة المارد الأحمر لمواجهة جورماهيا الكيني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على منافسه جورماهيا الكيني على ملعب الأخير في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة الأهلي ضد جورماهيا الكيني بعد غد الأحد في الثالثة عصرً بتوقيت القاهرة والسعودية والرابعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني

وعلم"الموجز" أن السويسري مارسيل كولر قد استقر على اصطحاب اللاعب محمود عبد المنعم كهربا بالإضافة لـ عمرو السولية وإمام عاشور إلى رحلة كينيا.

وجاءت قائمة الأهلي أمام جورماهيا على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي، مصطفى شوبير ،حمزة علاء.

الدفاع : يحيى عطية الله، يوسف أيمن ،ياسر إبراهيم، رامي ربيعة ،محمد هاني ،عمر كمال عبد الواحد ،خالد عبد الفتاح.

الوسط : عمرو السولية ،إمام عاشور ،محمد مجدي أفشة ،أحمد نبيل كوكا ،مروان عطية ،رضا سليم ،حسين الشحات، أكرم توفيق ،كرم نيدفيد، بيرسي تاو ،طاهر محمد طاهر.

الهجوم : محمود كهربا ،وسام أبو علي

يتأهب النادي الأهلي لانطلاق مشواره في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة جورماهيا الكيني، وذلك يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا على ملعب نيايو الوطني.

يستعد الفريق بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر للدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، وذلك من خلال مواجهة جورماهيا الكيني في إطار المنافسات القارية.

المارد الأحمر يسعى لاستمرارية نجاحاته بعد تحقيقه لقب الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلي، بالإضافة إلى تتويجه بدوري أبطال أفريقيا وحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية خلال الموسم الماضي.

يحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف، ويسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات في الموسم الجديد.

وكان النادي الأهلي قد توج مؤخرًا أيضًا ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ44 في تاريخه بعد صراع قوي مع نظيره نادي بيراميدز.

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