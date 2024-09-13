تشكيل الأهلي المتوقع أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على تشكيل المارد الأحمر الأساسي لمواجهة جورماهيا الكيني في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفًا ثقيلًا على منافسه جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دور يأبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني

وستنطلق مواجهة المارد الأحمر أمام بطل كينيا يوم الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية كما ستذاع عبر قناة "أبو ظبي" الرياضية الإماراتية.

ويأمل النادي الأهلي بقيادة كولر إلى تحقيق الفوز أمام بطل كينيا من أجل سهولة مهمة لقاء العودة الذي سيقام على ملعب "القاهرة الدولي" في الأسبوع المقبل.

وكان النادي الأهلي قد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مؤخرًا في النسخة الماضية على حساب الترجي الرياضي التونسي بعد الفوز بهدف دون رد بمجموع اللقائين ذهابًا وإيابًا.

ويفكر المدرب السويسري في عدم إجراء عدد من التغييرات الكبيرة على تشكيل المارد الأحمر مقارنًة بالموسم الماضي حيث سيدفع فقط بأحد الثنائي ياسر إبراهيم أو يوسف أيمن بجوار رامي ربيعة لتعويض محمد عبد المنعم الذي رحل لـ نيس الفرنسي.

ويدرس أيضًا المدرب السويسري منح الفرصة من البداية للدولي المغربي يحيى عطية الله المنضم حديثًا للقلعة الحمراء في الجبهة اليسرى في ظل غياب التونسي علي معلول بسبب إصابته بقطع في وتر إكيلس.

تشكيل الأهلي ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي أمام جورماهيا وفقًا لما علمه “الموجز” كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة ومحمد هاني وياسر إبراهيم يحيى عطية الله.

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات رضا سليم (طاهر محمد طاهر).

الهجوم: وسام أبو علي.

قائمة الأهلي الأفريقية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفي مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني - خالد عبدالفتاح - أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - أشرف داري - رامي ربيعة - يحيي عطية الله - كريم الدبيس - عمر كمال عبد الواحد – أحمد عابدين – يوسف سيد عبد الحفيظ.

خط الوسط: محمد عبدالله - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد نيدفيد - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - حسين الشحات- بيرسي تاو – عمر الساعي – مصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا – سمير محمد.

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