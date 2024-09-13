تصريحات قوية من مدرب الزمالك قبل مواجهة الشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية

أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، على صعوبة المباراة ضد الشرطة الكيني، والتي ستجمعهما ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري.

جوميز يحذر من مواجهة الشرطة الكيني في الكونفدرالية

وقال جوزيه جوميز في تصريحاته للمؤتمر الصحفي: “فريق الشرطة الكيني لن يكون منافساً سهلاً، والزمالك يمتلك القوة الكافية ليكون جاهزاً للمباراة في كأس الكونفدرالية”.

ويرصد الموجز تصريحات جوميز التي تخص المباراة..

وفيما يخص التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الموسم الماضي قال المدير الفني: "التتويج بلقب الكونفدرالية بالفعل أصبح ماضي ولكننا ننظر الأن إلى العمل كل يوم وبشكل سريع، لنكون قادرين على الاستمرار في التواجد على منصات التتويج".

جوميز: طبيعة الزمالك أن يمتلك عناصر قوية

وأضاف :"نمتلك قيمة فنية كبيرة على مستوى الأسماء داخل صفوف الفريق، وجودة لاعبين دوليين عالية، وهو أمر طبيعي في الزمالك بأن يمتلك عناصر قوية ودولية، وعادوا لصفوف الفريق مؤخراً بطاقة قوية".

وشدد المدير الفني على أن الزمالك سيواجه الشرطة الكيني بكامل التقدير الفني للمنافس، وعدم ترك الفرصة أو المساحات له في أرض الملعب.

واختتم جوميز قائلاً:" في كرة القدم كل شيء وارد، و علينا احترام الخصم وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز".

مدرب الزمالك المساعد يؤكد على رغبتهم في التتويج بـ الكونفدرالية

وعلى جانب آخر، أكد أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن استعدادات فريقه لبداية مشوار الكونفدرالية الأفريقية.

وقال أحمد مجدي: "اعتمدنا قبل نهاية الموسم الماضي على منح بعض اللاعبين فترات الراحة لعدم تأثرهم بدنياً بتلاحم المواسم، وذلك لبداية جيدة للموسم الجديد، استفدنا كثيراً من المعسكر المغلق بالإسكندرية والذي خاض فيه الفريق 4 مباريات ودية، جهزت اللاعبين فنياً وبدنياً بشكل جيد للموسم الجديد".

وتابع مجدي: "وجود عبد الله السعيد وناصر ماهر ضمن قائمة الزمالك في النسخة الجديدة من الكونفدرالية يدعم الفريق فنياً بشكل كبير، لما يمتلكه الثنائي من قدرات وخبرات كبيرة، الفرق الكبيرة دائماً ما تكون مطالبة بالفوز في المباريات الودية، وهدفنا هو الحفاظ على لقب الكونفدرالية للعام الثاني على التوالي، وهذا ما نقله الجهاز الفني للاعبين".

واختتم المدرب المساعد تصريحاته قائلاً:" لدينا مباراة مهمة أمام منافس جيد وهو الشرطة الكيني في بداية المشوار الأفريقي، وهدفنا هو تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب غدًا السبت، والتقدم خطوة جديدة في البطولة الأفريقية".

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