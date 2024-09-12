يستعد نادي الزمالك للعودة من جديد للمنافسة في المباريات، بالتزامن مع انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، والذي يستهله برحلة الدفاع عن لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في موسمها الجاري.

ويلتقي الزمالك في مباراته المقبلة مع نادي الشرطة الكيني، في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي يحمل الفارس الأبيض لقبها عن العام الماضي.

وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للنسخة الثانية في تاريخه، بعد الفزز في النهائي أمام نهضة بركان المغربي.

ويستعرض الموجز لمتابعيه موعد مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني..

موعد مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الشرطة الكيني، في تمام الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية

وأعلنت قناة أبو ظبي الرياضية حصولها على حقوق إذاعة مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وستتولى قناة AD Sports HD مهمة إذاعة مباراة الزمالك والشرطة الكيني في ذهاب دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها، يوم السبت المقبل.

نادي الزمالك

قائمة الزمالك لمباراة الشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني عصر السبت المقبل كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

في خط الدفاع: عمر جابر – أحمد محمود – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – محمد عاطف.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال - محمد شحاتة - محمد السيد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر– أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

في خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – حسام أشرف – سامسون أكينيولا.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك امام الشرطة الكيني

يحكم مباراة الزمالك أمام الشرطة الكيني حكم الساحة الزامبي هيلاري هامبابا.

ويساعده مواطنيه المساعد الأول: ديانا تشيكوتيشا - المساعد الثاني: توماس كايلا، وتعيين حكم رابع الزامبي هاماليلا مونجي.

وتعيين الثنائي الصومالي بشير عرب مراقب الحكام في تقنية الفيديو وآلان بريس ليتوكوزو (أفريقيا الوسطى.

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