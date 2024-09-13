مستجدات أزمة أحمد فتوح لاعب الزمالك.. حالته الصحية وطلبه الأخير

شهدت الساعات الأخيرة تطورات مثيرة تخص أحمد فتوح نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، في واقعة حبسه بعد قتل أمين شرطة بالخطأ، نتيجة حادث سير في شهر أغسطس الماضي.

وتسبب أحمد فتوح نجم الزمالك، في حادث سير بسبب سيره بسرعة كبيرة على طريق الساحل على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته.

وأسفر الحادث عن وفاة أمين الشرطة في الحال وإصابة ثنائي آخر.

وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض على اللاعب وزميله محمد صبحي وعرضهما لتحاليل فحص المخدرات للتأكد من عدم تعاطيهم أي مواد مخدرة.

ويكشف الموجز مستجدات أزمة أحمد فتوح بعد حبسه وقبل أيام من محاكمته…

حقيقة صدور حكم قضائي ضد أحمد فتوح

وانتشرت في الفترة الأخيرة أنباء حول صدور قرار قضائي ضد أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك في أزمته الأخيرة، وهو ما لا دليل له من الصحة.

وتداولت التقارير المختلفة، أن المحكمة الجنائية أصدرت حكمها بحبس أحمد فتوح 6 أشهر، وهو غير صحيح، حيث أنه من المفترض أن تعقد أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر يوم 16 سبتمبر الجاري.

الحالة الصحية لـ أحمد فتوح بعد حبسه

وأوضحت التقارير المختلفة أن أحمد فتوح نجم نادي الزمالك، يعاني من أزمة نفسية حادة، وذلك بسبب تجاهل مسؤولي النادي زيارته، مشيرة أن فتوح يقضي أياما سيئة في معسكر قوات الأمن بمرسى مطروح بعد ترحيله من حجز قسم العلمين.

احمد فتوح - نادي الزمالك

فتوح يلجأ لرئيس الزمالك السابق

ولجأ أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر إلى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، لحل أزمته التي يعاني منها في الفترة الأخيرة.

وطلب فتوح من ممدوح عباس التواصل مع أسرة الضحية ودفع الدية من أجل التنازل عن القضية ومحاولة التخفيف من حدة الحكم الذي ينتظره اللاعب.

ورفضت أسرة الضحية التي توفت نتيجة حادث أحمد فتوح المروري، مساعي محامي اللاعب لدفع الدية وحل الأزمة بشكل ودي، ليواجه اللاعب تهمة القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدر فقط، وتخفيف الحكم.

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