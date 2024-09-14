قرار مفاجئ تجاه الأهلي قبل مواجهة جورماهيا بسبب الزمالك.. ماذا حدث؟

شهدت الساعات الماضية تحركات عاجلة تجاه النادي الأهلي من جانب الجهات المسؤولة في كينيا قبل المواجهة المرتقبة أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة فريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام منافسه نادي جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا غدًا الأحد.

نقل ملعب تدريب الأهلي بسبب مباراة الزمالك

وكان من المفترض أن يخوض الأهلي تدريبه الأخير تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب نيابو في الثالثة عصرًا لكنه سيستضيف مباراة الزمالك والشرطة بالكونفدرالية في التوقيت ذاته.

وعلم"الموجز" أن لذلك الأمر قررت الجهاز المسؤولة بـ كينيا نقل مواجهة الأهلي ضد جورماهيا الكيني من ملعب نيابو إلى استاد الشرطة وذلك استعدادًا لملاقاة خصمه غدًا.

وستبدأ صافرة لقاء الأهلي ضد جورماهيا الكيني غدًا الأحد في الثالثة عصرً بتوقيت القاهرة والسعودية والرابعة بتوقيت الإمارات في ذهاب دور الـ32 من المسابقة الأفريقية.

قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء

خط الدفاع: عمر كمال، رامي رابيعة، يوسف إيمن، كريم نيدفيد، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، محمد هاني، يحيى عطية الله.

خط الوسط: إمام عاشور، أكرم توفيق، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، عمر السولية، مروان عطية.

خط الهجوم: محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، رضا سليم، بيرسي تاو.

وقرر كولر استبعاد عدد كبير من قائمة الأهلي على رأسها مصطفى مخلوف وكريم الدبيس ومحمد عبد الله لأسباب فنية، بجانب المدافع المغربي، أشرف داري، لتعرضه لإصابة بجزع في الكاحل.

هذا بالإضافة لـ أحمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ ومصطفى أبو الخير وسمير محمد لعدم قيدهم قبل بداية سبتمبر الجاري، وعمر الساعي المنضم حديثًا قادمًا من الإسماعيلي.

تعاقد الأهلي مؤخرًا مع 4 صفقات قوية على رأسها الثنائي المغربي أشرف داري ويحيى عطية الله بالإضافة إلى القطري ذو الأصول المصرية يوسف أيمن وأخيرًا عمر الساعي من الإسماعيلي.

اقرأ أيضا:

تركي آل الشيخ يعلن عدد جماهير مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

قرار مفاجئ في الزمالك قبل موقعة الأهلي في السوبر الإفريقي