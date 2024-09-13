رد فعل مثير من الزمالك بعد انتقال بوبيندزا إلى رابيد الروماني رسميا

أبدى نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، رد فعل مثير بعد انتقال الجابوني أرون بوبيندزا إلى نادي رابيد الروماني، رسميًا خلال الساعات الماضية.

أثارت صفقة الزمالك والجابوني أرون بوبيندزا، الجدل كثيراً خلال الأيام الماضية، والتي سعى الأبيض كثيراً لحسمها بشكل رسمي.

وكانت التقارير قد أفادت بأن نادي الزمالك حصل على توقيع بوبيندزا، كما أنه حصل على البطاقة الدولية الخاصة باللاعب.

وتردد أنباء بأن نادي رابيد الروماني، دخل في صفقة الزمالك وبوبيندزا، من أجل خطف اللاعب والحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفة الجارية.

رابيد بوخارست يعلن تعاقده مع بوبيندزا

وفجر نادي رابيد بوخارست الروماني، مفاجأة صادمة للزمالك، وذلك بعد إعلانه رسميًا، عن تعاقده مع الجابوني آرون بوبيندزا، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، مساء اليوم الجمعة.

ونشر النادي الروماني صورة اللاعب، وكتب: “مرحبا، آرون! مهاجم رابيد الجديد”.

تحرك عاجل من الزمالك بعد انتقال بوبيندزا إلى رابيد بوخارست الروماني

وعلم “الموجز”، بأن نادي الزمالك، بدأ في إجراءات فسخ التعاقد مع أرون بوبيندزا، كما أنه يستعد لتقديم شكوي رسمية إلى الاتحاد الدولي فيفا، من أجل حل هذه الأزمة.

وأكد المصدر، على أن هناك إجراءات أيضاً ستكون ضد نادي رابيد الروماني، نظراً لأنه مسؤولي الزمالك أبلغوا إدارة النادي أن بوبيندزا وقع عقود الأبيض وهو من ضمن صفوف النادي.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم تحذير الطرفين، ويتجه الزمالك حالياً، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهما، من أجل الحفاظ على حقوق الأبيض.

بوبيندزا - الزمالك

صفقات الزمالك الجديدة

نجح الزمالك في ضم 4 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهم، المغربي محمود بنتايج والفلسطيني عمر فرج، ومحمد حمدي، بالإضافة إلى السنغالي سيدي ندياي.

الجدير بالذكر، أن الزمالك لم يضم صفقاته الجديدة لقائمة الفريق التي تخوض مباراة الشرطة الكيني بالكونفدرالية الإفريقية والتي جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

الدفاع : عمر جابر – أحمد محمود – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – محمد عاطف.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال - محمد شحاتة - محمد السيد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر– أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي، محمود عبد الرازق شيكابالا.

الهجوم : سيف الجزيري – ناصر منسي – حسام أشرف – سامسون أكينيولا.

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