ميعاد مباراة الزمالك ضد الشرطة في كأس الكونفدرالية

تحدد ميعاد مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني، المرتقبة بينهما في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2024-2025.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، لخوض مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بهذا الموسم.

واصطدم فريق الزمالك المصري، مع الشرطة الكيني، في دور الـ 32 من عمر بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2024-2025.

علماً بان الشرطة الكيني ضرب موعداً مع الزمالك في هذا الدور، بعد تغلبه على البن الإثيوبي في الدور التمهيدي من النسخة الحالية.

ويستعرض “الموجز” في هذا التقرير، موعد مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني، في كأس الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة الزمالك ضد الشرطة

يوم الأحد المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري، هو موعد مباراة الزمالك والشرطة القادمة، والتي تقام على أرض الفريق الكيني.

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك والشرطة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر والرابعة عصراً بتوقيت الإمارات.

وتنقل أحداث مباراة الزمالك والشرطة، عبر قناة أبوظبي الرياضية، التي حصلت على حقوق إذاعة مباريات الكونفدرالية.

مباراة الزمالك

قائمة الزمالك لمواجهة الشرطة في الكونفدرالية

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

الدفاع : عمر جابر – أحمد محمود – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – محمد عاطف.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال - محمد شحاتة - محمد السيد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر– أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي، محمود عبد الرازق شيكابالا.

الهجوم : سيف الجزيري – ناصر منسي – حسام أشرف – سامسون أكينيولا.

تجدر الإشارة إلى أن صفقات الزمالك الجديدة، لم تنضم لقائمة الأبيض التي تخوض مباراة الشرطة الكيني المرتقبة.

وكان الزمالك قد أبرم 4 صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من بينهم، المغربي محمود بنتايج والفلسطيني عمر فرج، ومحمد حمدي، بالإضافة إلى السنغالي سيدي ندياي.

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