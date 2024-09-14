بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يتلقى الهزيمة الأولى في الدوري الإنجليزي من نوتينجهام

شهد الدولي المصري محمد صلاح على سقوط فريقه ليفربول أمام نوتينجهام فورست، في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويرصد الموجز تفاصيل المباراة

تواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المحترف في صفوفه محمد صلاح، مع نظيره نوتينجهام فورست مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي بهذا الموسم 2024-2025.

ليفربول يسقط أمام نوتينجهام فورست

وسقط ليفربول في فخ الهزيمة أمام نوتينجهام فورست، بهدف وحيد، في المباراة التي استضفها ملعب آنفيلد "معقل الريدز".

وتعد هذه الهزيمة الأولى لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث أنه خاض 3 مواجهات انتصر فيهم جميعاً.

وفقد ليفربول 3 نقاط غالية في مشواره بالدوري الإنجليزي، ليتجمد ليفربول في وصافة ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط.

كما فقد محمد صلاح فرصته في تسجيل الأهداف بهذه المباراة، ليتجمد رصيده عند 3 أهداف حتى الآن.

مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست

تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست

علماً بأن فريق ليفربول خاض هذه المواجهة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

الدفاع: أندي روبرتسون - فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت ألكساندر أرنولد.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - ريان جرافينبيرخ.

الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز.

بدلاء ليفربول اليوم أمام نوتينجهام فورست اليوم

وضمت دكة بدلائه كل من، كيليهر، جو جوميز، واتارو إندو، داروين نونيز، كودي جاكبو، كورتيس جونز، تسيميكاس، كوانساه، كونور برادلي.

موعد مباراة ليفربول القادمة

ويستعد فريق ليفربول بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت، لخوض مشواره في بطولة أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تكون مباراة ليفربول القادمة، أمام ميلان الإيطالي، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وسيكون موعد مباراة ليفربول القادمة أمام ميلان، يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

تجدر الإشارة إلى أن الدولي المصري محمد صلاح، تواجد على رأس خط هجوم قائمة ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا بنسختها الحالية، حيث يطمع اللاعب في تحقيق نتائج إيجابية خلال عامه الأخير مع الريدز.

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