محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

أعلن أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول عن تشكيل الريدز للمواجهة المرتقبة أمام منافسه نوتينجهام فورست، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"،ويستعرض الموجز التشكل والتوقعات

وسيلعب ليفربول أمام منافسه نوتينجهام فورست على ملعب "أنفيلد" في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ويحتل الريدز المحترف من صفوفه الدولي المصري محمد صلاح المرتبة الثانية في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع المتصدر مانشستر سيتي.

وشهد تشكيل الليفر تواجد لدولي المصري محمد صلاح بالتشكيل الأساسي في مواجهة اليوم.

تشكيل ليفربول اليوم أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبرتسون - فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت ألكساندر أرنولد.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - ريان جرافينبيرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز.

بدلاء ليفربول في المباراة..

كيليهر، جو جوميز، واتارو إندو، داروين نونيز، كودي جاكبو، كورتيس جونز، تسيميكاس، كوانساه، كونور برادلي.

رقم قياسي ينتظر محمد صلاح وسلوت مع ليفربول

إذا نجح الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل هدف أمام نوتنجهام فورست، سيكون ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز في أول أربع مباريات له مع فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي، بعد ستوريدج في عام 2013.

حتى الآن، تمكن محمد صلاح من تسجيل أهدافه في الثلاث مباريات الأولى في البريميرليج، حيث نجح في تسجيل أهداف ضد إيبسويتش تاون وبرينتفورد ومانشستر يونايتد.

إذا نجح ليفربول في تحقيق الفوز على نوتنجهام فورست دون استقبال أي هدف، سيصبح آرني سلوت أول مدرب يحقق الفوز في أول أربع مباريات له في الدوري الإنجليزي دون تلقي أي أهداف.

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