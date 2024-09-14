أول تعليق من مدرب الزمالك على الفوز أمام الشرطة الكيني بالكونفيدرالية

أعرب المدير الفني لـ الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز عن ارتياحه بعد فوز الفارس الأبيض على الشرطة الكيني بهدفٍ نظيف في مباراة ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويرصد الموجز ابرز التصريحات.

جوميز صرّح للمركز الإعلامي لنادي الزمالك بعد المباراة: "كان الفوز الأهم بالنسبة لي، وقد أدينا بعض المهام بشكل جيد داخل الملعب."

جوميز يشيد بأداء الزمالك أمام الشرطة الكيني ولكن!

وأضاف مدرب الزمالك : "كان سلوك اللاعبين جيدًا، وشعرنا بتأثر الأداء بسبب نقص الأوكسجين في الطقس الكيني، مما جعل التنفس صعبًا في بعض اللحظات."

وأشار جوزيه جوميز إلى وجود أخطاء دفاعية تحتاج إلى تصحيح في المستقبل، لكنه أشاد بتحقيق الفوز والحفاظ على النظافة الدفاعية.

وأكد المدرب البرتغالي تقدم الزمالك مقارنة بالموسم الماضي بعد العمل الجاد مع الفريق، مع التأكيد على أن العمل الجماعي سيكون مفتاح النجاح في المنافسات القادمة.

وأثنى جوميز على تمريرة أحمد مصطفى "زيزو" لعبدالله السعيد التي أدت لهدف المباراة، معتبرًا قرار "زيزو" بالتمرير قرارًا رائعًا.

بهذا الفوز الثمين، يقترب الزمالك من التأهل لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية، قبل المباراة العودة المقررة في استاد القاهرة الدولي يوم 20 سبتمبر الحالي.

قائمة الزمالك في الكونفيدرالية بالموسم الجديد

قائمة الزمالك الأفريقية للموسم الجديد تضم 35 لاعباً وهم:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد محمود – محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطي – محمود بنتايك -محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد حمدي – سيد عبد الله "نيمار" – محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري – حسام أشرف – ناصر منسي – سامسون أكينيولا – عمر فرج – سيدي ندياي.

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