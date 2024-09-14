بهدف عبدالله السعيد.. نادى الزمالك ينجح في تخطي الشرطة الكيني خارج أرضه

نادى الزمالك.. انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بـ نادى الزمالك، ونظيره الشرطة الكيني، بفوز الأبيض بهدف نظيف، على ملعب نيايو ناشيونال، في ذهاب دور الـ32، من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وسجل عبدالله السعيد، لاعب خط الوسط لـ نادى الزمالك، هدف الفوز في الدقيقة 45+1 من عمر المباراة، في شباك الشرطة الكيني، لتنهي المباراة بنتيحة 1-0.

الزمالك والشرطة الكيني

وجاء الهدف من ركلة حرة مباشرة على يسار منطقة جزاء، نفذها أحمد السيد زيزو، بعرضية أرضية إلى حدود منظقة الجزاء، ليستقبلها عبدالله السعيد بتسديدة مباشرة، لتسكن شباك الشرطو الكيني.

وضم تشكيل نادى الزمالك أمام الشرطة الكيني في الكونفيدرالية كل من:-

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمود عواد و أحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد عاطف وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.

وكان قرر الجهاز الفني لـ نادى الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استبعاد كل من محمود الشناوي و البنيني سامسون أكينيولا ومحمد السيد من قائمة الزمالك.

قائمة نادى الزمالك في الكونفيدرالية بالموسم الجديد

وتضم قائمة نادى الزمالك الأفريقية في الموسم الجديد 25 لاعبًا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد محمود – محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطي – محمود بنتايك -محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد حمدي – سيد عبد الله "نيمار" – محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري – حسام أشرف – ناصر منسي – سامسون أكينيولا – عمر فرج – سيدي ندياي.

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