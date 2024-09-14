غيابات الأهلي أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا.. أسماء مهمة

يُعاني الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي العديد من الغيابات خلال المواجهة المقبلة أمام نظيره نادي جورماهيا الكيني في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام منافسه جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة المارد الأحمر ضد جورماهيا الكيني في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية يوم الأحد المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري.

غيابات الأهلي ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا



ويستعرض لكم "الموجز" أبرز غيابات الأهلي ضد جورماهيا الكيني كالتالي:

- علي معلول: يغيب بسبب إصابته، وعدم قيده في القائمة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.

- أشرف داري ،كريم فؤاد ،كريم الدبيس مصطفى مخلوف ،عمر الساعي

- أحمد عابدين ويوسف سيد عبدالحفيظ وسمير محمد ومصطفى أبو الخير: بسبب قيدهم أمس فقط، ليحق لهم المشاركة بداية من دور المجموعات.

كولر يدرس خطة جديدة في الأهلي أمام جورماهيا

يعتزم مدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، تجربة خطة لعب خاصة خلال التدريب اليوم، بالإضافة إلى تحديد أدوار كل لاعب في المباراة المقبلة

ويرفض المدرب السويسري التقليل أهمية هذه المباراة غدًا، بحجة ضعف الخصم الكيني، بل يؤكد على أهمية الاستعداد بشكل كامل، معتمدًا على الإحصاءات والخبرات التي تلعب لصالح الأهلي بشكل واضح.

فريق الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر يستعد بكل جدية للمحافظة على لقب دوري أبطال أفريقيا، وذلك من خلال مواجهة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات هذه البطولة الكبيرة.

ويستعد كولر وفريقه لانطلاقة الموسم الجديد بمشاركتهم في دوري أبطال أفريقيا، بعد تحقيقهم لقب الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلي، بالإضافة إلى تتويجهم بلقب دوري أبطال أفريقيا وحصدهم الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية خلال الموسم الماضي.

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