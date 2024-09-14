الزمالك يعلن حجم إصابة نجمه قبل مواجهة جورماهيا الكيني

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عن حجم إصابة محمد شحاتة نجم وسط القلعة البيضاء خلال مواجهة الشرطة الكيني، ويكشف الموجز حجم الإصابة.

وتعرض محمد شحاتة لإصابة قوية خلال مشاركته مع الزمالك أمام نادي الشرطة الكيني في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

تفاصيل إصابة محمد شحاتة مع الزمالك

وأكد رئيس الجهاز الطبي محمد أسامة أن نجم الزمالك تعرض لإصابة بشد في عضلة السمانة، وسيخضع لبرنامج علاجي في الفترة المقبلة لتجهيزه بشكل أفضل للعودة في أسرع وقت.

وحقق الزمالك فوزًا غاليًا على منافسه الشرطة الكيني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد نيايو الوطني في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وبذلك قطع الأبيض خطوة نحو التأهل لدور المجموعات قبل مباراة العودة المقرر لها يوم 20 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.

قائمة الزمالك الأفريقية في الموسم الحالي

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد محمود – محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطي – محمود بنتايك -محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد حمدي – سيد عبد الله "نيمار" – محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري – حسام أشرف – ناصر منسي – سامسون أكينيولا – عمر فرج – سيدي ندياي.

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