عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام الشرطة الكيني في الكونفيدرالية

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك عن تشكيل الفارس الأبيض للمواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي الشرطة الكيني في الكونفيدرالية الأفريقية.

ويحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفًا على منافسه الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وستبدأ صافرة لقاء الفارس الأبيض ضد بطل كينيا في تمام الساعة الثالثة عصرً بتوقيت القاهرة والسعودية والرابعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وأبو ظبي.

وشهد تشكيل الزمالك تواجد اللاعب محمد شحاتة في الجبهة اليمنى مع الاعتماد على عمر جابر كظهير أيسر في ظل غياب أحمد فتوح واستبعاد الصفقة الجديدة محمد بن تايج.

تشكيل الزمالك أمام الشرطة الكيني في الكونفيدرالية

ويستعرض لكم “الموجز” تشكيل الزمالك ضد الشرطة الكيني كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود عواد و أحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد عاطف وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.



وقرر الجهاز الفني لـ الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز استبعاد كل من محمود الشناوي و البنيني سامسون أكينيولا ومحمد السيد من القائمة التي ستخوض مواجهة الشرطة في الكونفيدرالية على ملعب "نيايو الوطني".

قائمة الزمالك في الكونفيدرالية بالموسم الجديد

وتضم قائمة الزمالك الأفريقية في الموسم الجديد 25 لاعبًا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد محمود – محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطي – محمود بنتايك -محمد حمدي.

الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد حمدي – سيد عبد الله "نيمار" – محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري – حسام أشرف – ناصر منسي – سامسون أكينيولا – عمر فرج – سيدي ندياي.

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