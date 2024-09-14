حالة فهد المولد الصحية.. رسالة كهربا واتهامات رئيس الهلال السابق

واصلت حالة فهد المولد نجم نادي الشباب ومنتخب السعودية، تصدر اهتمامات جماهير كرة القدم العربية، بعد الأزمة الأخيرة التي حلت به واحتجز على إثره في أحد المستشفيات بالإمارات العربية المتحدة.

وطالت أصابع الاتهام على منصات التواصل الاجتماعي أحد أمراء المملكة العربية السعودية ورئيس نادي الهلال السابق، فضلًا عن ظهور محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي لمؤازرة زميله السابق في اتحاد جدة، وهو ما يرصده الموجز في السطور التالية…

كهربا يساند فهد المولد في أزمته الصحية

وأعلن محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي، مساندته ومؤازرته لـ فهد المولد في أزمته الصحية، حيث تزامل الثنائي في نادي اتحاد جدة السعودي خلال رحلة احتراف نجم منتخب مصر.

ونشر كهربا صورة تجمعه بـ فهد المولد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “أكس”، وعلق عليها قائلًا: “الله يشفيك ويحفظك يا فهد ويطمنا عليك، دعواتكم لى أخويا فهد المولد”.

الله يشفيك ويحفظك يا فهد ويطمنا عليك ❤️🤲

دعواتكم لى أخويا فهد المولد 🤲 pic.twitter.com/EWhcwAZ3we — mahmoud kahraba (@MKahraba) September 14, 2024

أمير سعودي يرد على تسببه في أزمة فهد المولد

وأشارت أصابع اتهام رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز رئيس الهلال السابق، فيما حدث لـ فهد المولد، قبل أن يخرج الأخير عن صمته ويرد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “أكس”.

وكتب الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز:" "أولًا : شفى الله فهد المولد وعافاه، ثانياً: أنا في باريس، ثالثاً: لا للمخدرات".

وجاء ذلك ردًا على تصريحات أحد المشجعين الذي اتهمه بالشروع في قتل فهد المولد.

أولًا : شفى الله فهد المولد وعافاه

ثانيًا: أنا في باريس

ثالثًا: لا للمخدرات https://t.co/YCpNP5lc2w — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) September 13, 2024

وكان نادي الشباب أعلن دخول فهد المولد إلى المستشفى بسبب عارض صحي، ليثير التكهنات حول حالته،.

وأعلن نايف هزازي نجم منتخب السعودية بعد ذلك، أن اللاعب تعرض لحادث سير مروري في دبي قبل أن يعود نادي الشباب وينفي تلك الواقعة، معلنًا سقوط اللاعب من شرفة منزله.

وأكدت التقارير الصحفية المختلفة أن فهد المولد سقط من الدور الثاني في شرفة المنزل الذي كان يقيم فيه في دبي، مع تدهور حالته الصحية بعد تعرضه لنزيف حاد داخلي تحت رعاية الاتحاد السعودي ووزارة الشباب,

اقرأ أيضًا..

أخبار الدوري السعودي| النصر يستقر على رحيل البرتغالي كاسترو

بشكتاش التركي يغازل نجم النصر السعودي ساديو ماني.. تفاصيل مثيرة