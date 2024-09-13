أخر تطورات الحالة الصحية لـ فهد المولد نجم منتخب السعودية

أثار فهد المولد لاعب نادي الشباب ومنتخب السعودية، قلق الجماهير في الساعات الأخيرة، بعد نقله إلى أحد المستشفيات في الإمارات العربية المتحدة، بعد تعرضه لعارض صحي مثلما أعلن ناديه السعودي في بيان رسمي.

الشباب يعلن نقل فهد المولد إلى المستشفى

وأعلن نادي الشباب في بيان رسمي على صفحته على موقع “إكس”، عن نقل لاعبه فهد المولد نجم منتخب السعودية إلى المستشفى في دبي.

وقال نادي الشباب في بيانه: “تعرض اللاعب الدولي فهد المولد إلى عارض صحي استدعى نقله إلى أحد المستشفيات في دبي.. كل الأمنيات له بالشفاء العاجل”.

فهد المولد

تعرض فهد المولد لحادث سير في دبي

ويكشف الموجز تطورات الحالة الصحية لـ فهد المولد لاعب نادي الشباب ومنتخب السعودية…

وأوضح برنامج “دورينا غير”، تفاصيل حالة فهد المولد، وأكد في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أن اللاعب تعرض لحادث سير مروري في دبي، ما استدعى نقله إلى المستشفى

ومن جانبه، نشر نايف هزازي نجم منتخب السعودية السابق عبر حسابه الرسمي على موقع “سناب شات” صورة زميله فهد المولد وكتب عليها: “تعرض لحادث مروري بمدينة دبي.. فهد المولد نسأل الله لك العافية”.

وأضاف نجم منتخب السعودية السابق في تصريحاته: “رغم عتبي عليه وهو عتب أخ، ولكن أسأل الله أن يشفيك ويعافيك ولا يرينا مكروها فيك ولا بمسلم”.

تطورات حالة فهد المولد بعد نقله إلى المستشفى

وعن حالته الصحية، أكدت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن حالة فهد المولد مستقرة بعد نقله إلى المستشفى.

وأوضحت أنه بات من المتوقع غياب اللاعب عن مباراة الشباب ضد القادسية، المقرر لها بعد غد الأحد، ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري

فهد المولد - نادي الشباب السعودي

وحصل فهد المولد على فترة راحة من التدريبات، بعد انتهاء تواجده مع منتخب السعودية في معسكر شهر سبتمبر الماضي، والذي خاض خلالها منتخب الأخضر مباريات التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقرر فهد المولد قضاء فترة الاجازة في دبي، قبل ان يتعرض لحادث السير ونجاته منه اليوم.

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