موعد مباراة قمة النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق كرة القدم العربية، القمة النارية التي ستجمع بين النصر ونظيره أهلي جدة السعودي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجاري 2024-2025، بعد استئناف منافسات المسابقة عقب فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وتعود منافسات الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم الجمعة، من خلال مباريات الجولة الثالثة من المسابقة والتي تقام على مدار 3 أيام حتى الأحد المقبل، بمواجهات نارية ومثيرة.

ويرصد الموجز في السطور التالية، كل ما يخص مباراة القمة بين النصر ونظيره أهلي جدة مساء اليوم الجمعة…

موعد مباراة النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر ضد الأهلي في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي، اليوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر الجاري.

وستقام مباراة النصر والأهلي، على ملعب الأول بارك "معقل العالمي"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي

تذاع مباراة الأهلي والنصر، عبر شاشة SSC السعودية، نظراً لأنها الناقل الرسمي والحصري لـ مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ويمكن متابعة مباراة النصر والأهلي تحديداً عبر قناة SSC SPORT HD.

النصر ضد الأهلي

تشكيل النصر ضد أهلي جدة في الدوري السعودي

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني بنادي النصر، بالتشكيل الآتي في مباراته ضد أهلي جدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين…

في حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

في خط الدفاع: سلطان الغنام - إيمريك لابورت - محمد سيماكان - سالم النجدي

في خط الوسط: ساديو ماني - مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري - أوتافيو

في خط الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو

تشكيل أهلي جدة أمام النصر في الدوري السعودي

وعلى جانب آخر، يأتي التشكيل المتوقع للألماني ماتياس يايسله المدير الفني لنادي أهلي جدة السعودي في مباراة القمة ضد النصر مساء اليوم كالآتي..

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في خط الدفاع: بسام الحريجي - روجيرو إيبانيز - ديميرال - علي مجرشي

في خط الوسط: جابرييل فيجا - فرانك كيسيه - زياد الجهني - رياض محرز

في خط الهجوم: إيفان توني - روبيرتو فيرمينو

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