الدوري السعودي 2024-2025.. مواعيد مباريات الجولة الثالثة وجدول الترتيب والهدافين

تنطلق مساء اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الرياضي الجاري 2024-2025، بعد توقفها على مدار الأسبوعين الماضيين بسبب فترة التوقف الدولي عن شهر سبتمبر.

ويقدم الموجز لمتابعيه جدول ترتيب الدوري السعودي والهدافين ومواعيد مباريات الجولة الثالثة قبل استئناف المنافسات اليوم..

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي

الجمعة 13-9-2024

التعاون ضد الخليج - الساعة 6:50 مساء

ضمك ضد الأخدود - الساعة 6:50 مساء

النصر ضد الأهلي - الساعة 9:00 مساء

السبت 14-9-2024

الفتح ضد الاتفاق - الساعة 6:30 مساء

الفيحاء ضد الرائد - الساعة 6:50 مساء

الهلال ضد الرياض - الساعة 9:00 مساء

الأحد 15-9-2024

القادسية ضد الشباب - الساعة 6:30 مساء

الخلود ضد العروبة - الساعة 6:50 مساء

الاتحاد ضد الوحدة - الساعة 9:00 مساء

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الثالثة

1- الهلال - 6

2- القادسية - 6

3- الاتحاد - 6

4- الاتفاق - 6

5- النصر - 4

6- الرياض - 4

7- الوحدة - 4

8- الأهلي - 3

9- التعاون - 3

10- الخليج - 3

11- الشباب - 3

12- الفتح - 3

13- الرائد - نقطة

14- ضمك - 0

15- العروبة - 0

16- الخلود - 0

17- الفيحاء - 0

18- الأخدود - 0

الدوري السعودي للمحترفين

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي

1- ألكساندر ميتروفيتش - الهلال - 4

2- كريج جودوين - الوحدة - 2

2- كريستيانو رونالدو - النصر - 2

2- حسام عوار - الاتحاد - 2

2- إبراهيم بايش - الرياض - 2

2- موسى ديمبيلي - الاتفاق - 2

2- مراد خضري - الوحدة - 2

2- تاليسكا - النصر - 2

2- جوليان كينونيس - القادسية - 2

3- بيرنارد مينساه - الرياض - 1

3- عبد الفتاح آدم - التعاون - 1

3- محمد فوزير - الرائد - 1

3- عبد العزيز العثمان - القادسية - 1

3- عبد الكريم دارسي - الأهلي - 1

3- روبرتو فيرمينو - الأهلي - 1

3- سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - الهلال - 1

3- كريم بنزيما - الاتحاد - 1

3- يانيك كاراسكو - الشباب - 1

3- مارسيلو بروزوفيتش - النصر - 1

3- أوديون إيجالو - الوحدة - 1

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