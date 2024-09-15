موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يحل نادي برشلونة تحت قيادة الألماني هانزي فليك المدير الفني، ضيفًا ثقيلًا على نظيره جيرونا، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الممتاز للموسم الرياضي الجاري 2024-2025.

ويسعى برشلونة لمواصلة تحقيق انتصاراته في الدوري الإسباني الممتاز لمحاولة استعادة اللقب، مستغلًا تعثرات ريال مدريد بطل المسابقة في النسخة الماضية.

ويقدم الموجز كل ما يخص مباراة برشلونة ضد جيرونا مساء اليوم الأحد في الدوري الإسباني الممتاز..

موعد مباراة جيرونا ضد برشلونة في الدوري الإسباني

ستقام مباراة برشلونة ضد مضيفه جيرونا، مساء اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، على ملعب مونتليفي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين جيرونا وبرشلونة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة جيرونا وبرشلونة عبر قناة beIN Sports 3.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام جيرونا في الدوري الإسباني

ومن المتوقع أن يدفع الألماني هانزي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، بالتشكيل الآتي في مباراته ضد جيرونا مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الممتاز…

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

في خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - إنييجو مارتينيز - باو كوبارسي - جول كوندي

في خط الوسط: إريك جارسيا - مارك كاسادو - بيدري

في خط الهجوم: رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي

برشلونة - الدوري الإسباني

قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة برشلونة لمباراة جيرونا في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: تير شتيجن - إيناكي بينيا - كوشين.

في خط الدفاع: باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي - إينيجو مارتينيز - جول كوندي - إريك جارسيا - هيكتور فورت - جيرارد مارتن - سيرجي دومينيجز.

في خط الوسط: بيدري - بابلو توري - كاسادو - داني أولمو - جييرمو فرنانديز.

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس - باو فيكتور - لامين يامال - رافينها.

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