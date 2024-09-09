برشلونة يكشف تطورات إصابة لاعبه بعد الرباط الصليبي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، في بيان رسمي مساء اليوم الاثنين، عن مدة غياب لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، مارك بيرنال، الصادمة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، والتي تعرض لها مؤخرًا قبل انطلاق فترة التوقف الدولي الجاري.

بيان رسمي من برشلونة عن حالة برنال

وأصدر نادي برشلونة الإسباني بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي، للكشف عن مستجدات إصابة لاعبه مارك برنال، والتي تعرض لها خلال مباراة الفريق الأخيرة في إطار منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجاري.

وقال برشلونة في بيان رسمي: “نجح مارك برنال في إجراء عملية جراحية ناجحة لإصابة الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي الخارجي للركبة اليسرى على يد الدكتور جوان كارليس مونلو تحت إشراف الخدمات الطبية بالنادي في مستشفى برشلونة”.

برشلونة يكشف مدة تعافي برنال بعد جراحة الرباط الصليبي

وعن مدة تعافي مارك برنال عقب العملية الجراحية، قال برشلونة في بيانه الرسمي:" وقت التعافي المتوقع هو 12 شهرًا.

مارك برنال نادي برشلونة الاسباني

ترتيب الدوري الإسباني والهدافين بعد سباعية برشلونة أمام بلد الوليد

ويستعرض “الموجز”، في السطور الآتية، جدول ترتيب الدوري الإسباني والهدافين بعد فوز برشلونة اليوم.

ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025

1- برشلونة - 12 نقاط.

2- فياريال - 7 نقاط.

3- سيلتا فيجو - 6 نقاط.

4- أتلتيكو مدريد - 5 نقاط.

5- ريال مدريد - 5 نقاط.

6- ليجانيس - 5 نقاط.

7- جيرونا - 4 نقاط.

8- رايو فاييكانو - 4 نقاط.

9- أتلتيك بلباو - 4 نقاط.

10- ألافيس - 4 نقاط.

11- بلد الوليد - 4 نقاط.

12- أوساسونا - 4 نقاط.

13- ريال سوسيداد - 4 نقاط.

14- خيتافي - نقطتين.

15- ريال بيتيس - نقطتين.

16- لاس بالماس - نقطتين.

17- إشبيلية - نقطتين.

18- ريال مايوركا - نقطتين.

19- إسبانيول - نقطة واحدة.

20- فالنسيا - بدون نقاط.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1 روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 4 أهداف.

2. رافينها، برشلونة، 3 أهداف.

3 داني أولمو، برشلونة، هدفان.

4. ماركوس يورينتي، أتلتيكو مدريد، هدفان.

5. خوان كروز، ليجانيس، هدفان.

6. أرنوت جروينفيلد، فياريال، هدفان.

7. ساندرو راميريز، لاس بالماس، هدفان.

8. أويهان سانست، أتلتيك بلباو، هدفان.

9. ياجو أسباس، سيلتا فيجو، هدفان.

10. أوسكار مينجويزا، سيتا فيجو، هدفان.

اقرأ أيضا:

كل ما يخص مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني 2024-2025

مواعيد مباريات ريال مدريد وبرشلونة وليفربول في الدور الأول لدوري أبطال أوروبا