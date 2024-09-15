بعد أن أثارت الجدل.. الكشف عن محادثة الحكم وغرفة الـVAR لركلة جزاء مباراة ريال مدريد وسوسييداد

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن تفاصيل المحادثة التي دارت بين الحكم مارتينيز مونويرا، وغرفة حكم الفيديو المساعد "VAR"، خلال مباراة ريال مدريد ضد سوسييداد. التفاصيل يرصدها الموجز في التقرير التالي.

وكان فريق ريال مدريد قد فاز على نظيره سوسيداد، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنويتا، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وسجل ريال مدريد الهدفين في شباك سوسيداد، من ركلتي جزاء، عن طريق فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي.

وأثارت ركلة الجزاء الثانية التي تحصل عليها الفرنسي كيليان مبابي، جدلًا كبيرًا، وذلك بعد أن انطلق فينيسيوس جونيور من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، ليقوم جون أرامبرو بالدهس على قدم النجم البرازيلي بعد أن مرر الكرة داخل منطقة الجزاء.

فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي

تفاصيل المحادثة بين الحكم وغرفة الـ VAR

وتم احتساب ركلة الجزاء بعدما استدعت غرفة الـ VAR الحكم مارتينيز مونويرا، من أجل مراجعة اللعبة، حيث كشف الاتحاد الإسباني عن المحادثة التي دارت بين الطرفين.

وقال حكم الفيديو لمونويرا: "أولًا أعطيك نقطة التلامس، والآن نقطة بين اللاعبين"، ليرد مارتينيز قائلًا: "اترك الأمر لي لتقديره".

وأضاف مونويرا: "الأمر يبدو وأنه دوس واضح، دعني أرى، لقد تأخر سأذهب بدون بطاقة، سأحتسب ركلة جزاء دون إشهار الكارت الأصفر".

وبالفعل توجه الحكم إلى الملعب مرة أخرى ليُشير إلى علامة الجزاء، مُعلنًا ركلة جزاء لريال مدريد، الأمر الذي احتج عليه جميع مشجعي ريال سوسييداد.

وقال إمانول ألجواسيل، المدير الفني لفريق ريال سوسيداد، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بالنسبة لي كان هناك ركلة جزاء واحدة، هذا عار إذا كنا سنحتسب مثل تلك الركلات فنحن ندمر كرة القدم، وأشهروا لنا بعض البطاقات لم تكن مناسبة، إذا أردنا الاستمتاع بكرة القدم يجب أن تتغير بعض الأشياء".

ويتواجد ريال مدريد، في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 11 نقطة، بينما يأتي سوسيداد في المركز 16، برصيد 4 نقاط،

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