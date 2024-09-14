مطالب الإتحاد المادية تعرقل انضمام كانتي لـ أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد.. كشفت تقارير إسبانية، أن نادي أتليتكو مدريد كان يرغب في ضم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب الاتحاد السعودي، خلال الانتقالات الصيفية التي انتهت قبل أيام قليلة، ويرصد الموجز تفاصيل الصفقة.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن أتليتكو مدريد، حاول التعاقد مع الثنائي الفرنسي نجولو كانتي قائد وسط الاتحاد وأدريان رابيو لاعب يوفنتوس السابق، في الساعات الآخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

كانتي

تفاصيل فشل انتقال كانتي إلى أتلتيكو مدريد

وأوضحت الصحيفة، أن نجولو كانتي كان خيارًا بمثابة الحلم لدى الجهاز الفني لأتلتيكو مدريد ولكن مطالب الاتحاد المادية حالت دون إتمام الصفقة.

وتابعت، إن خطوة انتقال كانتي إلى أتلتيكو مدريد هذا الصيف لم تتم بسبب طلب الاتحاد مبلغ 20 مليون يورو، والذي تم تخفيضه لاحقاً إلى 15 مليوناً.

وأشارت إلى أن، كانتي لا يمانع في تخفيض راتبه الحالي الذي يبلغ 14 مليون يورو سنوياً، حال إرتداء قميص الفريق المدريدي.

يذكر إن نجولو كانتي صاحب الـ33 عاماً، قد انضم إلى صفوف نادي الاتحاد في صيف العام الماضي قادماً من تشيلسي بعقد يمتد لغاية 2026.

موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام الوحدة السعودي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، نظيره الوحدة، في الساعة التاسعة مساء يوم الأحد 15 سبتمبر2024، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وكان فريق الاتحاد قد فاز على نظيره الخلود، بنتيجة 1-0، خلال الجولة الأولى، وأيضًا حقق فريق التعاون الفوز على الفيحاء، بنتيجة 1-0.

حقق فريق الاتحاد، الفوز على نظيره التعاون،بتيجة 2-1، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة السعودي

تنقل مباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي، على قنوات SSC السعودية، والتي تقوم بنقل الأحداث المباشرة من الملعب.

واجه فريق الاتحاد، نظيره الوحدة السعودي، خلال 47 مباراة، استطاع الهلال أن يحقق الفوز في 35 مباريات، بينما فاز الوحدة في 5 لقاءات، وتعادل الفريقين في 7 مواجهات.

سجل فريق الاتحاد 106 هدفًا، بينما أحرز الوحدة 47 هدفًا.

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