رقم قياسي جديد لـ هالاند مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

دخل إيرلينج هالاند، نجم فريق مانشستر سيتي في مباراته ضد برينتفورد، ، تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله هدفين في المباراة الجارية على ملعب "الاتحاد"، ضمن الجولة الرابعة من البطولة.

هالاند نجح في تسجيل هدفين في الدقيقتين 19 و32 من الشوط الأول، مرتفعًا بذلك رصيده من الأهداف في الموسم الحالي إلى 9 أهداف، متصدرًا جدول تسجيل الأهداف.

هالاند يصنع التاريخ في الدوري الإنجليزي

ووفقًا لشبكة "سكواكا" العالمية، هالاند أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 9 أهداف في أول 4 مباريات في موسم واحد من البطولة.

سجل هالاند هدفًا ضد تشيلسي في الجولة الأولى، وهاتريك ضد إيبسويتش تاون في الجولة الثانية، وتكرر الإنجاز بتسجيل هدفين ضد وست هام في الجولة الثالثة، قبل تسجيل هدفيه في المباراة الحالية.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويستعرض لكم “الموجز” في السطور التالية ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الأن :

1 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 9 أهداف.

2 محمد صلاح، ليفربول، 3 أهداف.

3 لويس دياز، ليفربول، 3 أهداف.

4 نوني مادويكي، تشيلسي، 3 أهداف.

5 بريان مبيومو، برينتفورد، 3 أهداف.

6 داني ويلبيك، برايتون، هدفان.

7 سون هيونج مين، توتنهام، هدفان.

8 كاي هافيرتز، آرسنال، هدفان.

9 داني ويلبيك، برايتون، هدفان.

10 يوان ويسا، برينتفورد، هدفان.

11 جواو بيدرو، برايتون، هدفان.

وبدأ مانشستر سيتي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل وواكر، جون ستونز، مانويل أكانجي، ريكو لويس.

وسط الملعب: إيلكاي جوندوجان، ماتيو كوفاسيتش.

وسط الملعب الهجومي: سافينيو، كيفين دي بروين، جاك جريليتش.

الهجوم: إيرلينج هالاند.

الاحتياط: أورتيجا مورينو، روبن دياز، جيرمي دوكو، رودريجو، برناردو سيلفا، جفارديول، نونيز، فودين، مكاتي.

اقرأ أيضًا..

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025 قبل انطلاق الجولة الخامسة

موعد مباريات الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة