هالاند يتفوق على محمد صلاح ويحصد جائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

حصد النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي للموسم الرياضي الجاري 2024-2025، والمقدمة من رابطة الدوري.

ويستعرض الموجز الفائز بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس…

هالاند يتفوق على محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

وتفوق إيرلينج هالاند على الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، و7 لاعبين آخريين، وهم..

محمد صلاح - ليفربول.

بوكايو ساكا - ديفيد رايا - أرسنال.

داني ويلبيك - برايتون

كول بالمر - تشيلسي

أمادو أونانا - أستون فيلا

بريان مبيومو - برينتفورد

هالاند - الدوري الإنجليزي

هالاند يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 7

2- محمد صلاح - ليفربول - 3

2- لويس دياز - ليفربول - 3

2- نوني مادويكي - تشيلسي - 3

2- بريان مبيومو - برينتفورد - 3

3- كاي هافيرتس - آرسنال - 2

3- نيكولاس جاكسون - تشيلسي - 2

3- أنطوان سيمنيو - بورنموث - 2

3- داني ويلبيك - برايتون - 2

3- يوان ويسا - برينتفورد - 2

3- جون دوران - أستون فيلا - 2

3- جواو بيدرو - برايتون - 2

3- أمادو أونانا - أستون فيلا - 2

3- سون هيونج مين - توتنهام - 2

3- كريس وود - نوتنجهام فورست - 2

4- كول بالمر - تشيلسي - 1

4- كيفن دي بروين - مانشستر سيتي - 1

4- جوشوا زيركزي - مانشستر يونايتد - 1

4- اماد ديالو - مانشستر يونايتد - 1

4- ديوجو جوتا - ليفربول - 1

4- بوكايو ساكا - آرسنال - 1

4- لياندرو تروسارد - آرسنال - 1

4- توماس بارتي - آرسنال - 1

4- أليكس إيوبي - فولهام - 1

4- إيميل سميث روي - فولهام - 1

4- كاورو ميتوما - برايتون - 1

4- سيمون ادينجرا - برايتون - 1

4- جولينتون - نيوكاسل - 1

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