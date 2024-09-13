الدوري الألماني 2024-2025.. مواعيد مباريات الجولة الثالثة والترتيب والهدافين

تنطلق مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني الممتاز للموسم الرياضي الجاري 2024-2025، بعد استئناف المسابقات عقب فترة التوقف الدولي عن شهر سبتمبر الجاري.

ويقدم الموجز لمتابعيه جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز والهدافين ومواعيد مباريات الجولة الثالثة قبل استكمال المسابقات اليوم..

مواعيد مباريات الجولة الثالثة لـ الدوري الألماني

الجمعة 13-9-2024

بوروسيا دورتموند ضد هايدنهايم - 9:30 مساء

السبت 14-9-2024

فرايبورج ضد بوخوم - 4:30 مساء

فولفسبورج ضد آينتراخت فرانفكورت - 4:30 مساء

بوروسيا مونشنغلادباج ضد شتوتجارت - 4:30 مساء

لايبزيج ضد يونيون برلين - 4:30 مساء

هوفنهايم ضد باير ليفركوزن - 4:30 مساء

هولشتاين كيل ضد بايرن ميونخ - 7:30 مساء

الأحد 15-9-2024

أوجسبورج ضد سانت بولي - 4:30 مساء

ماينتس ضد فيردر بريمن - 6:30 مساء

جدول ترتيب الدوري الألماني قبل الجولة الثالثة

1- هايدينهايم - 6

2- بايرن ميونخ - 6

3- لايبزيج - 6

4- بوروسيا دورتموند - 4

5- يونيون برلين - 4

6- فولفسبورغ - 3

7- بوروسيا مونشنغلادباخ - 3

8- باير ليفركوزن - 3

9- فرايبورج - 3

10- آينتراخت فرانكفورت - 3

11- هوفنهايم - 3

12- ماينز - 2

13- فيردر بريمن - 2

14- شتوتجارت - 1

15- أوجسبورج - 1

16- هولشتاين كيل - 0

17- سانت باولي - 0

18- بوخوم - 0

بايرن ميونخ - الدوري الألماني

جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني

1- اندريج كراماريتش - هوفنهايم - 4

2- فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن - 2

2- جيمي بينو - بوروسيا دورتموند - 2

2- لوكاس كوبلر - فرايبورج - 2

2- لوفرو ماير - فولفسبورج - 2

2- لويس أوبيندا - لايبزيج - 2

2- نديم أميري - ماينز - 2

2- باول فانر - هايدينهايم - 2

2- تيم كلينيست - بوروسيا مونشنغلادباخ - 2

3- أدريان بيك - هايدينهايم - هايدينهايم - 1

3- أليكساندر بيرنهاردسون - هولشتاين كيل - 1

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