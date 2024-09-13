سبب وفاة لاعب كمال الأجسام ايليا يفيمتشوك.. تفاصيل صادمة

توفي إيليا يفيمتشوك بطل كمال الأجسام، عن عمر ناهز الـ 36 عامًا، وسط حالة من الذهول لعشاق وجماهير اللعبة، بسبب قوته الجسمانية القوية واهتمامه بصحته وحياته الرياضية.

وكان إيليا يفيمتشوك دائمًا ما يشارك الجماهير عشاق لعبة كمال الأجسام عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تفاصيل حياته ويومه ووصفات طعامه ووجباته الـ 7 التي أثارت دهشة متابعيه، رغم غيابه عن بطولات العالم لـ كمال الأجسام و مستر أولمبيا والبطولات المشابهة.

ويسلط الموجز الضوء على سبب وفاة إيليا يفيمتشوك المفاجئة عن عمر 36 عامًا.

تفاصيل وفاة إيليا يفيمتشوك بطل كمال الأجسام

ووفقا لوسائل إعلام بيلاروسية، فإن الرياضي إيليا يفيمتشوك بطل العالم في كمال الأجسام، أصيب بنوبة قلبية في منزله في 8 سبتمبر الجاري ودخل في غيبوبة.

وحاولت زوجته آنا إنعاشه ريثما يصل طاقم الإسعاف، وتم نقله إلى المستشفى بواسطة مروحية طائرة "هليكوبتر"، لكنه توفي بعد يومين في المستشفى.

تصريحات زوجة يفيمتشوك بطل كمال الأجسام بعد وفاته

وفي السياق ذاته، قالت آنا زوجة اللاعب إيليا يفيمتشوك في تصريحاتها للإعلام عقب وفاة زوجها صاحب الـ 36 عامًا: "لقد صليت طوال هذا الوقت، على أمل أن يتعافى إيليا، وكان قلبه ينبض لمدة يومين".

إيليا يفيمتشوك بطل كمال الأجسام

سبب وفاة إيليا يفيمتشوك بطل كمال الأجسام

وضعت الفرضيات الأولى الوفاة على أنها ناتجة عن أزمة قلبية وبسبب نمط الحياة والأكل والمواد التي يستهلكها الرياضي، مثل المنشطات أو السينثول.

من هو يفيمتشوك بطل كمال الأجسام بعد وفاته؟

وكان يبلغ طول إيليا يفيمتشوك 185 سم ويزن 158 كجم، ويتبع نظامًا غذائيًا مكثفًا يتضمن سبع وجبات يومية، تحتوي على نحو 2.5 كجم من اللحم وأكثر من 100 قطعة من السوشي يوميًا.

وكان يُعرف بقوته الجسدية الكبيرة، حيث كان يرفع 272 كجم من الأرض. ورغم أنه لم يشارك في منافسات كمال الأجسام الاحترافية، إلا أنه كان يشارك تدريباته وحياته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال البيلاروسي قبل وفاته عن أمنيته، إنه دائما ما أراد أن يكون مشابها للأمريكي الشهير أرنولد شوارزنيجر.

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