بمشاركة عمر مرموش.. موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانفكورت في الدوري الألماني

يستعد الفرعون المصري عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت، لافتتاح مشواره مساء اليوم السبت في الموسم الجديد من الدوري الألماني.

ويستهل آينتراخت فرانكفورت بمشاركة عمر مرموش مبارياته في الدوري الألماني، بمواجهة صعبة وقوية ضد بوروسيا دورتموند.

ويرصد الموجز تفاصيل مباراة بوروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانفكورت مساء اليوم..

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانفكورت في الدوري الألماني

ستقام مباراة بوروسيا دورتموند أمام آينتراخت فرانكفورت في إطار منافسات الدوري الألماني في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة و17:30 بتوقيت جرينتش.

وسيستضيف مباراة بوروسيا دورتموند أمام آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني ملعب سيجنال إيدونا بارك، معقل الأول.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانفكورت في الدوري الألماني

ستذاع مباراة بوروسيا دورتموند أمام آينتراخت فرانكفورت مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الأولى والافتتاحية من الدوري الألماني عبر قنوات : -

beIN Sports HD 5

Sky Sports Football UK

V Sport Football Sweden

Sport Klub 1 Serbia

Sport Klub 1HD Croatia

beIN Sports FR HD 3

Sky Sport Bundesliga 1 HD

Sport Klub 1 Montenegro

V Sport Football HD Fin

V sport 1 HD Norge

Sport TV 1 Slovenia

Sky Sport Arena HD

Arena 4 HD Hungary

Diema Sport 3 HD

عمر مرموش - الدوري الألماني

مرموش يقود تشكيل فرانكفورت المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

من المتوقع أن يقود الفرعون المصري عمر مرموش تشكيل فريقه أمام بوروسيا دورتموند مساء اليوم..

في حراسة المرمى: كيفن تراب.

في خط الدفاع: توتا - روبن كوخ - وليان باتشو - إيريك إبيمبا.

في خط الوسط: إلياس السخيري - هوجو لارسون - نيلز نكونكو.

في خط الهجوم: ماريو جوتزه - أنسجار كناوف - عمر مرموش.

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام آينتراخت فرانفكورت في الدوري الألماني

من المتوقع أن يخوض بوروسيا دورتموند مباراته آينتراخت فرانكفورت مساء اليوم السبت في مستهل لقاءات الفريقين بالموسم الجديد من الدوري الألماني الممتاز بتشكيل يضم كل من..

في حراسة المرمى كوبويل.

في خط الدفاع: شلوتربيك – انتون – سولي – كوتو.

في خط الوسط: سابيتزر – تشان – غروز.

في خط الهجوم: اديمي – برندات – غيتينيز.

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