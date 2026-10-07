أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، اليوم الاربعاء ، قرارا بتعيين الدكتور احمد مهينة رئيساً لمجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتعيين المهندس اشرف يوسف عضوا متفرغا لشئون شركات انتاج الكهرباء

الكهرباء: قيادات جديدة للشركة القابضة لكهرباء مصر.. مهينة رئيسًا لمجلس الإدارة

كان الدكتور محمود عصمت ،قدم الشكر للمهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء

مصر السابق ، على فترة رئاسته للشركة، متمنيا التوفيق والسداد للدكتور أحمد مهينة رئيس مجلس الإدارة الجديد، والمهندس اشرف يوسف العضو المتفرع الجديد لشئون شركات الانتاج ، ومطالبا إياهم بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد لتطوير وتحسين الأداء وزيادة الاستثمارات وحسن إدارتها بما يتفق وحجم أصول وموارد وإمكانيات الشركة القابضة لكهرباء مصر ، مؤكدا على اهمية التواصل المباشر مع المواطنين، والتواجد الميداني بين العاملين

المهندس اشرف يوسف عضوا متفرغا لشئون شركات انتاج الكهرباء