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ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

الكهرباء: قيادات جديدة للشركة القابضة لكهرباء مصر.. مهينة رئيسًا لمجلس الإدارة

أحمد مهينة رئيس الشركة
أحمد مهينة رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر

أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، اليوم الاربعاء ، قرارا بتعيين الدكتور احمد مهينة رئيساً لمجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتعيين المهندس اشرف يوسف عضوا متفرغا لشئون شركات انتاج الكهرباء 

الكهرباء: قيادات جديدة للشركة القابضة لكهرباء مصر.. مهينة رئيسًا لمجلس الإدارة

كان الدكتور محمود عصمت ،قدم الشكر للمهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء 
مصر السابق ، على فترة رئاسته للشركة، متمنيا التوفيق والسداد للدكتور أحمد مهينة رئيس مجلس الإدارة الجديد، والمهندس اشرف يوسف العضو المتفرع الجديد لشئون شركات الانتاج ، ومطالبا إياهم بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد لتطوير وتحسين الأداء وزيادة الاستثمارات وحسن إدارتها بما يتفق وحجم أصول وموارد وإمكانيات الشركة القابضة لكهرباء مصر ، مؤكدا على اهمية التواصل المباشر مع المواطنين، والتواجد الميداني بين العاملين

المهندس اشرف يوسف عضوا متفرغا لشئون شركات انتاج الكهرباء 
أحمد مهينة رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر
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