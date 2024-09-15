حقيقة فشل قيد بوبيندزا في رابيد الروماني بسبب الزمالك

واصل نادي رابيد بوخارسيت الروماني، استفزاز الزمالك بشأن صفقة اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا، المنضم إلى الدوري الروماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، رغم حصول الزمالك على بطاقته الدولية.

وأعلن الزمالك في وقت سابق، اتفاقه مع أرون بوبيندزا ليدعم صفوف الفريق في الفترة المقبلة، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لينجح في الحصول على بطاقته الدولية، قبل أن يحبط اللاعب الزمالك بتصرف مفاجئ.

وغير اللاعب وجهته بعد ذلك لينضم إلى رابيد بوخارسيت الروماني، ويكشف الموجز مستجدات الأزمة..

رئيس رابيد بوخارسيت يستفز الزمالك

وقال فيوريل مولدوفان رئيس نادي رابيد بوخارسيت الروماني، في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي رابيد بوخارست: “أنا راض تماما عن الصفقات الجديدة، اللاعبون الأربعة اندمجوا بشكل طبيعي جدا في عائلة رابيد، توبياس كريستنسن وقسطنطين جراميني تحت تصرف المدرب ماريوس سوموديكا، بداية من مواجهة الاثنين المقبل”.

حقيقة فشل صفقة بوبيندزا بسبب الزمالك

وعن حقيقة تعثر قيد أرون بوبيندزا بسبب امتلاك الزمالك للبطاقة الدولية للاعب، قال: “نتبع جميع الإجراءات القانونية اللازمة، لإتاحة الفرصة للثنائي كلينتون نجي وأرون بوبيندزا، للمشاركة مع الفريق في أقرب وقت ممكن، وتدرب اللاعبان مع الفريق أمس، ولا توجد أي أزمة في قيد الثنائي”.

أرون بوبيندزا - رابيد بوخارست

خطوات الزمالك للحفاظ على حقوقه في صفقة بوبيندزا

وعلى جانب آخر، كشف محمد متولي المحامي الدولي الرياضي، خطوات الزمالك للرد على صفقة اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا.

وقال المحامي الدولي الرياضي في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "الزمالك سوف يتجه إلى الفيفا لأن اللاعب غير مصري، والقضية سوف تستمر لمدة سنة أو أكثر".

وأضاف: "الاتفاقية يوجد بيها جميع البنود الخاصة باللاعب والاتفاقات الشخصية له، لكن بوبيندزا لم يلتزم ولم يحضر".

وأردف: "من الممكن حصول اللاعب على بطاقة مؤقتة للمشاركة مع فريقه الجديد وأيضًا الفيفا من الممكن أن يرفض هذا الطلب، كل شئ وارد".

واختتم حديثه قائلًا: "الزمالك رفع الاتفاقية على نظام القيد وفي حالة أن العقد لا يحتوي على كافة التفاصيل الصحيحة لم يعتمد التسجيل، وقضية الزمالك وحسام أشرف مماثلة لما حدث في قصة بوبيندزا".

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