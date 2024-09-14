زئير أسد يدوي في العاصمة.. الزمالك يعلن التعاقد مع سيدي نداي

أعلن نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عبر الصفحة الرسمية، عن التعاقد مع السنغالي سيدي نداي، مهاجم فريق جيدياوايي السنغالي، لمدة أربعة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سيدي نداي زملكاوي

وكتبت الصفحة الرسمية للزمالك: "يبدو أن هناك زئير أسد يدوي في العاصمة .. سيدي نداي زملكاوي ".

تعاقد الزمالك مع 5 صفقات، خلال الانتقالات الصيفية 2024، وهم عمر فرج وبن تايج وكونراد ميشالاك ومحمد حمدي وسيدي نداي، وعودة الثنائي حسام أشرف وأحمد محمود من الإعارة.

وكان سيدى نداي قد اجتاز الكشف الطبي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد وصوله إلى القاهرة مساء يوم الأحد الماضي، وسوف يتم قيد اللاعب تحت السن، خاصة وأنه مواليد 2005.

الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية

نجح فريق الزمالك، تخطي الشرطة الكيني، بهدف نظيف، على ملعب نيايو ناشيونال، في ذهاب دور الـ32، من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وجاء هدف الفوز للزمالك، عن طريق عبدالله السعيد، لاعب خط الوسط لـ للقلعة البيضاء، في الدقيقة 45+1 من عمر المباراة، في شباك الشرطة الكيني، لتنهي المباراة بنتيحة 1-0.

وضم تشكيل نادى الزمالك أمام الشرطة الكيني في الكونفيدرالية كل من:-

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

قائمة نادى الزمالك في الكونفيدرالية بالموسم الجديد

يتواجد سيدي نداي في قائمة الزمالك الإفريقية والتي تضم 25 لاعبًا

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد محمود – محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطي – محمود بنتايك -محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد حمدي – سيد عبد الله "نيمار" – محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري – حسام أشرف – ناصر منسي – سامسون أكينيولا – عمر فرج – سيدي نداي.

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