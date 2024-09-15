اصابة كريستيانو رونالدو بعدوى فيروسية.. تفاصيل حالته الصحية

وجه نادي النصر السعودي ضربة قوية للجماهير تخص الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق، وموقفه من مباراة النادي المقبلة ضد الشرطة العراقي في دوري أبطال أسيا للنخبة في نسختها الجديدة.

ويستعد النصر السعودي لمواجهة الشرطة العراقي خارج الديار، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أسيا للنسخة في نسختها الجديدة.

ويكشف الموجز موقف رونالدو من مباراة النصر ضد الشرطة العراقي في دوري أبطال أسيا للنخبة…

موعد مباراة النصر ضد الشرطة العراقي في دوري أبطال أسيا للنخبة

من المقرر أن يكون موعد مباراة النصر ضد الشرطة العراقي، في الجولة الأولى من دوري ابطال أسيا للنخبة هو يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 على ملعب كربلاء الوطني.

وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والسعودية.

بيان النصر السعودي عن حالة كريستيانو رونالدو

وجاء بيان نادي النصر الرسمي عن حالة كريستيانو رونالدو كالآتي: “تعرض قائد الفريق الأول الكابتن كريستيانو رونالدو لوعكة صحية عدوى فيروسية وبعد متابعة طبيب النادي لحالته تقرر حاجته للراحة و عدم مرافقة البعثة للسفر اليوم . أمنياتنا لقائد النصر بالشفاء العاجل ”.

كريستيانو رونالدو - النصر السعودي

أول رد من الجانب العراقي على غياب كريستيانو رونالدو

ورد الاتحاد العراقي سريعًا على بيان استبعاد رونالدو من بعثة النصر، وقال محمود أبو التمن؛ رئيس اللجنة الأمنية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، في تصريحاته لقناة "الرابعة الرياضية" العراقية: “الاتفاق مع الجانب السعودي يؤكد وجود رونالدو”.

وأضاف: "نحن لا ننفي غيابه، لكن هناك احتمالية تمويه؛ خوفًا من الجماهير، لكن نحن نعد النصر بأن بغداد آمنة والعراق آمنة، عليهم عدم الانتباه للإعلام الأصفر، بلدنا خالٍ من الحوادث، وأنا شخصيًا اعتبر العراق من أكثر البلاد أمانًا في المنطقة على مستوى الجريمة المنظمة في العالم".

إعلامي عراقي يهاجم النصر السعودي

وقال الإعلامي العراقي علي الخالدي، الذي استغرب من تردد بعض النجوم من دخول العراق، رغم عدم تعرض أي منهم لمضايقات في البلاد. وكتب الخالدي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: “النصر يعلن غياب رونالدو عن السفر الى العراق بسبب وعكة صحية!!”.

وأردف: "شنو سبب تردد بعض النجوم من الدخول إلى العراق!، هل عمرك سمعت نجم أو أي مواطن أجنبي تعرض للأذى أو المضايقة أو السرقة في أي مكان داخل العراق؟، بل العكس تكون له بداية لزيارات مستمرة بسبب الاستقبال والمحبة وشوق العراقي للضيف".

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