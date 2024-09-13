القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والأهلي اليوم

يشهد دوري روشن للمحترفين اليوم مباراة قمة مثيرة بين فريقي النصر السعودي والأهلي على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الموسم الحالي 2024-2025.

يبدأ كلاسيكو الدوري السعودي بين النصر السعودي والأهلي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وستكون مباشرة على قناة SSC1 HD.

النصر السعودي ضد الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي

فريق النصر السعودي يدخل المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 4 نقاط من تعادل وفوز، بينما يحتل الأهلي المركز الثامن بثلاث نقاط فقط من فوز وهزيمة.

توقف الدوري السعودي لمدة أسبوعين بسبب التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 التي شهدت مشاركة المنتخب السعودي.

النصر السعودي

الممثلون السعوديون يستعدون لمواجهات مهمة في دوري أبطال آسيا، مما يجعل الجولة الحالية في الدوري السعودي فرصة للاستعداد، حيث يحل النصر ضيفًا على الشرطة العراقي.

ويلتقي الأهلي بضيفه برسيبوليس الإيراني، ويواجه الهلال الريان القطري.



القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الأهلي

وستذاع مواجهة الأهلي أمام النصر السعودي في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي على ملعب "الأول بارك" عبر قناة " ssc" السعودية الناقل الحصري للبطولة المحلية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويستعرض لكم “الموجز” تردد قنوات " ssc" السعودية الرياضية :

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

الجودة: HD.

يدخل النصر السعودي اللقاء وسط ارتباك في النادي بعد خسارته لقب بطولة كأس السوبر السعودي أمام الهلال وتعادله أمام الرائد، ولكن الانتصار الأخير على الفيحاء قد منح الفريق دفعة معنوية قبل فترة التوقف.

يعيش المدرب البرتغالي لويس كاسترو في مفترق طرق بين الاستمرار والرحيل وسط استياء من أداء فريقه، خاصة في خط الدفاع الذي شهد تراجعا كبيرا منذ الموسم الماضي دون أي تحسن.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، دخل كريستيانو رونالدو المباراة محملا بخبرته، حيث شارك في 49 مباراة في دوري المحترفين السعودي وسجل 51 هدفًا بالإضافة إلى 14 تمريرة حاسمة.

من ناحية أخرى، يدخل الأهلي تحديا صعبا ومواجهة محتدمة خارج أرضه أمام النصر، حيث يسعى لتصحيح الأوضاع بعد تعثره أمام الفتح، ويحاول تحقيق فوز معنوي لبناء الثقة قبل المنافسات الآسيوية

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