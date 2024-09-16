الكشف عن معلق مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي 2024-2025

استقرت شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية على معلق مباراة الأهلي والزمالك، المرتقبة بينهما في بطولة السوبر الإفريقي لموسم 2024-2025.

يترقب عشاق كرة القدم وخاصة الجماهير المصرية، موعد مباراة الأهلي والزمالك، في السوبر الإفريقي بنسخته الحالية.

يشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بطولة السوبر الإفريقي، كونه بطل دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي، بينما ينافس الزمالك على اللقب بصفته حامل لقب الكونفدرالية الإفريقية بنسختها الماضية.

توج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، على حساب الترجي التونسي، بينما خطف الزمالك بطولة الكونفدرالية من نهضة بركان المغربي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

و يتواجه الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك، الجمعة الموافق 27 من سبتمبر الجاري، على ملعب أرينا بالرياض بالمملكة العربية السعودية، على أن تنطلق صافرتها في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

ويكشف لكم “الموجز” عن اسم معلق مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي، خلال السطور الآتية.

معلق مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وتقرر أن يكون عصام الشوالي هو معلق مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي، وذلك عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، التي حصلت على حقوق نشر هذه البطولة.

معق مباراة الأهلي

قائمة الأهلي الإفريقية 2024-2025

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء – مصطفى مخلوف.

الدفاع: عمر كمال – خالد عبد الفتاح – محمد هاني – يوسف عبد الحفيظ – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – أشرف داري – يوسف أيمن – أحمد عابدين – كريم الدبيس – يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق – كريم وليد "نيدفيد" – أحمد نبيل "كوكا" – مروان عطية – عمرو السولية – مصطفى أبو الخير – عمر الساعي – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - محمد عبد الله – حسين الشحات – بيرسي تاو.

الهجوم: وسام أبو علي – محمود عبد المنعم "كهربا" – سمير محمد.

قائمة الزمالك الإفريقية 2024-2025

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد محمود – محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطي – محمود بنتايك - محمد حمدي.

الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد حمدي – سيد عبد الله "نيمار" – محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – كونراد ميشالاك.

الهجوم: سيف الجزيري – حسام أشرف – ناصر منسي – سامسون أكينيولا – عمر فرج – سيدي ندياي.

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