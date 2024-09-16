30 ألف مشجع لمباراة الأهلي ضد جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة قوية ومثيرة ضد جورماهيا الكيني، في إطار منافسات دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

ويواصل الأهلي صراعه للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا للنسخة الثالثة على التوالي والـ 13 في تاريخه، بعدما توج باللقب في نسخته الأخيرة أمام الترجي الرياضي التونسي.

ويكشف الموجز كواليس استعداد الأهلي وجماهير لمواجهة جورماهيا الكيني..

عدد جماهير الأهلي ضد جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

وحصل مسؤولو النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية المسؤولة لحضور 30 ألف مشجع في مباراة المارد الأحمر المقبلة ضد جورماهيا الكيني، في إطار منافسات إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

بدء طرح تذاكر مباراة الأهلي ضد جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

وأعلنت شركة تذكرتي المخصصة لتذاكر المباريات الرياضية والفعاليات الترفيهية، عن بدء طرح تذاكر مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني في إطار منافسات إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية، أمام الجماهير بداية من اليوم الاثنين.

الأهلي - دوري أبطال أفريقيا

غيابات الأهلي أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

وسيخوض الأهلي مباراته ضد جورماهيا الكيني والمقرر لها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، بعدد من الغيابات وهم..

الخماسي: عمر الساعي - أحمد عابدين - يوسف عبد الحفيظ - سمير محمد - مصطفى أبو الخير - بسبب عدم القيد الإفريقي.

علي معلول: الاستبعاد من القائمة بسبب الإصابة

كريم فؤاد: الاستبعاد من القائمة بسبب الإصابة

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد جورماهيا الكيني

ومن المقرر أن تكون مباراة الأهلي القادمة، أمام جورماهيا الكيني، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا بنسخته الحالية، كما أنها تقام على استاد القاهرة.

وسيكون موعد مباراة الأهلي القادمة، يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني

ستنقل مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني على قناة أبو ظبي الرياضية، فضلًا عن إذاعتها على مباراة أون سبورت التردد الأرضي

اقرأ أيضًا..

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعد الجولة الرابعة

موعد ومعلق مباراة الأهلي وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة