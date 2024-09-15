تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

ينتظر محبي كرة القدم، موعد مباراة الأهلي القادمة، بعد فوزه الثمين على جورماهيا الكيني، في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

التقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره جورماهيا الكيني، مساء اليوم الأحد، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجديدة.

واستضاف الفريق الكيني، نظيره الأهلي المصري، على أرضه، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق الفوز وإسعاد جماهيره.

ونجح الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، في تحقيق الفوز على جورماهيا، بثلاثة أهداف دون رد في هذا اللقاء.

أهداف الأهلي ضد جورماهيا

سجل أهداف الأهلي في هذه المباراة، كل من، رامي ربيعة، "هدف" وبيرسي تاو "هدفين"، في الدقائق 13 ، 14، 73 على الترتيب.

ويستعرض لكم "الموجز" في السطور اللآتية، موعد مباراة الأهلي القادمة أمام جورماهيا في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن تكون مباراة الأهلي القادمة، أمام جورماهيا الكيني، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا بنسخته الحالية، كما أنها تقام على استاد القاهرة.

وسيكون موعد مباراة الأهلي القادمة، يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي خاض مباراة الذهاب بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني - يحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.

وضمت مقاعد بدلاء الأهلي كل من : مصطفى شوبير - عمر كمال عبد الواحد - يوسف أيمن - كهربا - رضا سليم - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو بطل دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية، للمرة الثانية على التوالي والـ 12 في تاريخه، بعدما اقتنص اللقب من الترجي التونسي.

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