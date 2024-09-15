مدرب الزمالك يفاجئ الأهلي أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

فاجئ المدير الفني لـ الزمالك جوزيه جوميز غريمه النادي الأهلي خلال مباراته أمام نظيره جورماهيا الكيني في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا. حيث قرر التواجد في الملعب لمراقبة المباراة.

ويحل الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام نظيره نادي جورماهيا الكيني ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

جوميز يحضر مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني

ويتواجد جوزيه جوميز، المدير الفني وجهازه المعاون، حاليا في ملعب نيايو الوطني لمراقبة مباراة الأهلي أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا.

يأتي ذلك استعدادًا لمواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي المقرر إقامته في المملكة العربية السعودية يوم 27 سبتمبر الحالي.

في مباراة الأهلي وجورماهيا، تقدم الأهلي بهدفين دون رد قبل نهاية الشوط الأول.

رامي ربيعة سجل الهدف الأول بعد هجمة منظمة ابتدأت من الجبهة اليمنى، وأعقبها الحنوب إفريقي بيرسي تاو بتسجيل الهدف الثاني من خطأ فادح في دفاع جورماهيا.

كاد وسام أبو علي يضيف الهدف الثالث لـ لأهلي بتسديدة قوية تصدى لها الحارس ببراعة.

بينما أنقذ الحارس محمد الشناوي مرمى الأهلي من هدف محقق بتصدي رائع لتسديدة من ركلة ركنية لجورماهيا.

هذه الأحداث تعكس سيطرة الأهلي في المباراة وتؤكد على جاهزيتهم للمواجهات المقبلة، بينما يواصل جوميز وفريقه الزمالك متابعة المباريات بانتباه شديد.

ويستعرض لكم "الموجز" تشكيل الأهلي الذي ضم كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.



قائمة الأهلي ضد جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- حمزة علاء- مصطفى شوبير.



خط الدفاع: محمد هاني- أكرم توفيق- خالد عبدالفتاح- ياسر إبراهيم- يوسف أيمن- رامي ربيعة- يحيى عطية الله- عمر كمال عبدالواحد.



خط الوسط: عمرو السولية- أحمد نبيل كوكا- مروان عطية- محمد مجدي «أفشة»- إمام عاشور- كريم نيدفيد.



خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- رضا سليم- حسين الشحات- بيرسي تاو- وسام أبوعلى- محمود عبدالمنعم «كهربا».

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