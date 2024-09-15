الأهلي يكتسح جورماهيا في الشوط الأول بدوري أبطال أفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا مستحقًا على نظيره جورماهيا الكيني، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب نيايو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية 2024-2025.

ربيعة وتاو يهزان شباك جورماهيا مبكرًا في الشوط الأول

ويكشف الموجز تفاصيل الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا..

ونجح رامي ربيعة نجم النادي الأهلي، في هز شباك جورماهيا الكيني في الدقيقة الـ 14 من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة من لاعبي الأهلي على الجبهة اليمنى بمجموعة من التمريرات المتبادلة استغلها حسين الشحات في اختراق منطقة الجزاء ثم مرر عرضية متوسطة الارتفاع أخطأ الحارس في التصدي لها لتتهيأ أمام رامي ربيعة ليسددها مباشرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ 16، عزز الجنوب أفريقي بيرسي تاو من تقدم النادي الأهلي، بعدما ضغط إمام عاشور على مدافع جورماهيا الكيني ليرتكب خطأ، وينفرد بيرسي تاو بالمرمى ويسجل الكرة بطريقة رائعة في الدقيقة 16.

ونجح محمد الشناوي في التصدي لعدد من هجمات لاعبي جورماهيا، ليحافظ على تقدم لاعبيه في النتيجة.

تشكيل الأهلي ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

ويستعرض لكم “الموجز” تشكيل الأهلي أمام جورماهيا الكيني في دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني الدفع به على النحو التالي:

في حراسة المرمى : محمد الشناوي

في خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله

في خط الوسط : مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور

في خط الهجوم : بيرسي تاو - وسام أبو علي - حسين الشحات

الأهلي - دوري أبطال أفريقيا

بدلاء النادي الأهلي أمام جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

وجاء على مقاعد بدلاء النادي الأهلي في مباراته ضد جورماهيا الكيني كل من…

مصطفى شوبير - يوسف أيمن - عمر كمال عبد الواحد - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - محمود عبد المنعم كهربا.

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