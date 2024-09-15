القناة الناقلة لمباراة الاهلي اليوم ضد جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن القناة الناقلة لمباراة الاهلي وجورماهيا الكيني في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2024/2025.

ويحل الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي ضيفًا ثقيلًا على منافسه نادي جورماهيا الكيني ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا على الملعب الوطني بكينيا.

وستنطلق مواجهة الاهلي ضد بطل كينيا اليوم الأحد في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والرابعة بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني

ويستعرض لكم "الموجز" في السطور التالية القناة الناقلة لـ مباراة الاهلي أمام جورماهيا الكيني كالتالي:

أعلنت قناة "أبو ظبي الرياضية" الإماراتية في وقت سابق إذاعتها بشكل حصري لمباراتي الاهلي في الدور التمهيدي أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت تردداتها على النحو الأتي :

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1 على نايل سات

أسم القناة: AD Sports 1.

تردد القناة: 11804.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1 على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.

وسيبدأ الأهلي أمام جورماهيا بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : محمد هاني ،ياسر إبراهيم ،رامي ربيعة ،يحيى عطية الله

الوسط : مروان عطية ،أكرم توفيق ،إمام عاشور

الهجوم : بيرسي تاو ،وسام أبو علي ،حسين الشحات

قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

في خط الدفاع: عمر كمال - رامي رابيعة - يوسف إيمن - كريم نيدفيد - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - محمد هاني - يحيى عطية الله.



في خط الوسط: إمام عاشور - أكرم توفيق - كريم نيدفيد - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - عمر السولية - مروان عطية.

في خط الهجوم: محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي - رضا سليم - بيرسي تاو.



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