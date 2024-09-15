سفير مصر في كينيا يصدم الأهلي قبل مواجهة جورماهيا بدوري أبطال أفريقيا

وجه وائل عطية سفير مصر في كينيا مساء اليوم الأحد، صدمة للنادي الأهلي قبل مواجهة جورماهيا، في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

موعد مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

وسيحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره جورماهيا الكيني في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

ويستعرض الموجز تصريحات سفير مصر في كينيا قبل مباراة الأهلي ضد جورماهيا خارج الديار مساء اليوم الأحد..

شعبية الزمالك أكبر من الأهلي في كينيا

وقال وائل عطية سفير مصر في كينيا في تصريحاته الإذاعية عبر قناة “أون سبورت أف أم”: “درجة الحرارة معتدلة حاليا ولكن أشعة الشمس صعب التغلب عليها بسبب وضع البلد الجغرافى”.

وأضاف سفير مصر في كينيا: “شعبية نادى الزمالك أكبر من الأهلى بسبب توافد الفريق الأبيض على دولة كينيا أكثر من مره وكثرة المشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الفترة الأخيرة”.

وواصل: “الشعب الكينى متابع جيد للاعبين المصرين والدوري المصرى وهناك اهتمام كبير من قبل الإعلام الكينى على تواجد قطبي الكرة المصرية”.

الأهلي ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة فريقه التي يخوض بها هذه المواجهة المرتقبة ضد جورماهيا الكيني مساء اليوم.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

في خط الدفاع: عمر كمال - رامي رابيعة - يوسف إيمن - كريم نيدفيد - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - محمد هاني - يحيى عطية الله.

في خط الوسط: إمام عاشور - أكرم توفيق - كريم نيدفيد - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - عمر السولية - مروان عطية.

في خط الهجوم: محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي - رضا سليم - بيرسي تاو.

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