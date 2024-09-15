يستهل النادي الأهلي رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا للنسخة الثالثة على التوالي والـ 13 في تاريخه، من خلال صدامه ضد جورماهيا الكيني مساء اليوم الأحد في الدور التمهيدي الثاني.

ويستعرض الموجز في السطور التالية، كافة التفاصيل حول مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني مساء اليوم الأحد في ذهاب منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية…

موعد مباراة الأهلي ضد جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

وستنطلق مواجهة المارد الأحمر ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية، اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر الجاري.

معلق مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني والقنوات الناقلة

وتذاع مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني، عبر شاشة أبو ظبي الرياضية، التي حصلت على حقوق نشر مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يكون عامر عبدالله، هو معلق مباراة الأهلي وجورماهيا، عبر قناة AD Sports 1 HD.

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1 على نايل سات

أسم القناة: AD Sports 1.

تردد القناة: 11804.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1 على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.

الأهلي ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة فريقه التي يخوض بها هذه المواجهة المرتقبة.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

في خط الدفاع: عمر كمال - رامي رابيعة - يوسف إيمن - كريم نيدفيد - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - محمد هاني - يحيى عطية الله.

في خط الوسط: إمام عاشور - أكرم توفيق - كريم نيدفيد - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - عمر السولية - مروان عطية.

في خط الهجوم: محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي - رضا سليم - بيرسي تاو.

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