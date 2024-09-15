بالساعة.. مواعيد اهم المباريات اليوم الأحد 15-9-2024.. الأهلي يستهل مشواره الأفريقي

تقام على مدار اليوم الأحد مباريات قوية، وعلى رأسها مباراة النادي الأهلي ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة لمباريات البطولات المختلفة من الملاعب العالمية.

ويستهل الأهلي مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم، من خلال مباراته ضد جورماهيا، فضلًا عن ختام لقاءات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم الموجز جدول مباريات اليوم لمتابعيه وأبرزهم مواجهة الأهلي وجورماهيا..

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

جور ماهيا ضد الأهلي – الساعة 3 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

إف سي سامارتكس ضد الرجاء – الساعة 6 مساء

سان بيدرو ضد الهلال السودانى – الساعة 7 مساء

ديكيداها أف سي ضد الترجي – الساعة 7 مساء

إستاد أبيدجان ضد ميلو – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات اليوم في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

أورابا يونايتد ضد ديناموز – الساعة 5 مساء

روكينزو ضد الصفاقسي – الساعة 6 مساء

اونزي برافوش ضد سانت إيلوي لوبوبو – الساعة 6 مساء

كارا ضد أسيك ميموزا – الساعة 7 مساء

الأهلي طرابلس ضد سيمبا – الساعة 8 مساء

الهلال الليبي ضد المصري البورسعيدي – الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

توتنهام ضد آرسنال – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

وولفرهامبتون ضد نيوكاسل يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو ضد بلد الوليد – الساعة 3عصرا على قناة beIN Sports HD 2

جيرونا ضد برشلونة – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

لاس بالماس ضد أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

جنوى ضد روما – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

تورينو ضد ليتشي – الساعة 4 عصرا

أتالانتا ضد فيورنتينا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

كالياري ضد نابولي – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مونزا ضد انتر ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

أوجسبورج ضد سانت باولي – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

ماينز ضد فيردر بريمن – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

الدوري الألماني

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

رين ضد مونبلييه – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

نانت ضد ستاد ريمس – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

تولوز ضد لوهافر – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

ستراسبورج ضد أنجيه – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6

لانس ضد ليون – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

القادسية ضد الشباب – الساعة 6:30 مساء على قناة ssc

الخلود ضد العروبة – الساعة 6:30 مساء على قناة 2 ssc

الاتحاد ضد الوحدة – الساعة 9 مساء على قناة ssc

مواعيد مباريات الدوري التركي

قاسم باشا ضد فناربخشة – الساعة 5 مساء

قيصري سبور ضد ايوبسبور – الساعة 5 مساء

ألانيا سبور ضد هاتاي سبور – الساعة 7 مساء

طرابزون سبور ضد بشكتاش – الساعة 7 مساء

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