الرائد يكتسح الفيحاء بخماسية دون رد في الدوري السعودي

الدوري السعودي.. تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، هزيمة مريرة على يد نظيره الرائد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، ويرصد الموجز تفاصيل المباراة.

أهداف مباراة الرائد والفيحاء

وفاز الرائد، بخماسية على فريق الفيحاء، سجل كريس سمولينج، الهدف الأول لفريق الرائد، في مرماه عن طريق الخطأ، في الدقيقة 6 من عمر اللقاء.

فريق الرائد

وجاء الهدف الثاني لفريق الرائد، في الدقيقة 17، عن طريق المغربي محمد فوزير، لاعب خط الوسط الفريق.

سجل المغربي كريم البركاوي، في الدقيقة 45+6، الهدف الثالث لفريق الرائد، بعد تمريرة من الجزائري أمير سعيد.

وفي الدقيقة 51، تلقى كريس سمولينج، الإنذار الأول، ثم الثاني في الدقيقة 55، ليغادر الملعب مطرودًا.

وأضاف كريم البركاوي، الهدف الثاني له والرابع للفريق، في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وجاء الهدف الخامس للفريق الرائد، عن طريق صالح العمري، في الدقيقة 67، في شباك الفيحاء، لتنتهي المباراة بنتيجة 5-0، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وجاء في تشكيل الرائد أمام الفيحاء كالتالي:-

حراسة المرمى: مشاري سنيور.

خط الدفاع: محمد سالم الدوسري - عمر جونزاليس - أيوب قاسمي - حمد الجيزاني.

خط الوسط: محمد فوزير - مهدي عبيد - ماتياس نورمان - يحيي سنبل مبارك.

خط الهجوم: أمير سعيود - صالح العمري.

وضم تشكيل الفيحاء أمام الرائد كل من:-

حراسة المرمى: أورلاندو موسكيرا.

خط الدفاع: محمد الدويش - سامي الخيبري - كريس سمولينج - فارس عابدي.

خط الوسط: جويكو سيمروت - راكان الكعبي - نواف خالد الحارثي - أليخاندرو بوزويلو - رينزو لوبيز.

خط الهجوم: فاشون جونيور ساكالا.

ويأتي فريق الرائد، في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد الفيحاء في المركز 18، بدون نقاط.

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