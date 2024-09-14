للمرة الثالثة على التوالي في الدوري السعودي.. الاتفاق يفوز على الفتح

الدوري السعودي.. حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، الفوزعلى نظيره الفتح، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد الفتح، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات الدوري السعودي، ويرصد الموجز تفاصيل المباراة

أهداف مباراة الاتفاق والفتح

وجاء الهدف الأول لـ فريق الاتفاق، عن طريق المهاجم عبدالله هادي رديف، في الدقيقة 42، وخلال الشوط الثاني سجل دجانيني تافاريس، هدف التعادل لفريق الفتح، في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وأحرز المهاجم جواو كوستا، هدف الفوز لفريق الاتفاق، في الدقيقة 73، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

الاتفاق والفتح

وجاء تشكيل الاتفاق أمام الفتح كالتالي:-

حراسة المرمى: ماريك روداك.

خط الدفاع: راضي مشعل العتيبي - عبدالله الخطيب - عبد الله مادو- مدالله العليان.

خط الوسط: سيكو فوفانا - جورجينيو فينالدوم - عبدالله هادي رديف.

خط الهجوم: فيكتور - موسى ديمبيلي - كارل إكامبي.

بينما ضم تشكيل الفتح أمام الاتفاق كل من:-

حراسة المرمى: بيتر سابانوس.

خط الدفاع: محمد الكنيدري - جايسون ديناير - مروان سعداني - سعيد خالد.

خط الوسط: سفيان بن دبكة - نوح الموسى - عثمان العثمان - لوكاس زيلارايان - مراد باتنا.

خط الهجوم: دجانيني تافاريس.

يتصدر الاتفاق جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 9 نقاط، بينما يأتي فريق الاتحاد في المركز الـ 13، برصيد 3 نقاط.

نتائج الاتفاق والفتح في الدوري السعودي

وكان فريق الاتفاق حقق الفوز على فريق الشباب، بنتجية 1-0، على استاد الأمير خالد بن سلطان، خلال منافسات الجولة الأولى.

وفازالاتفاق على نظيره الإخدود، بينتجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الدمام"، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وحصد فريق الفتح الثلاث نقاط، من خلال مباراة أهلي جدة، حيث فاز الفتح بنتيجة 1-0، في الجولة الثانية من الدوري السعودي، بينما خسر الفتح من فريق القادسية، بنتيجة 0-3، ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي، خلال الجولة الأولى.

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