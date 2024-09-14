كشفت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، عن موعد ومعلق مباراة أرسنال ضد توتنهام ، المرتقبة بينهما في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الموسم 2024-2025.

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال استعداداته لمواجهة نظيره توتنهام، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم لكم “الموجز” في هذا التقرير، موعد ومعلق مباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025، بالإضافة إلى القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام

وتقرر أن يكون الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري، هو موعد مباراة أرسنال وتوتنهام المرتقبة في البريمرليج.

ويستضيف توتنهام نظيره الجانزر، على ملعبه، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرو مكة المكرمة والدوحة، كما تبدأ صافرتها في تمام الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لـ مباراة أرسنال وتوتنهام

تولت شبكة بي إن سبورت، مهمة القنوات الناقلة لـ مباراة أرسنال وتوتنهام، بصفتها الناقل الرسمي والحصري لـ مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الموسم 2024-2025.

معلق مباراة أرسنال ضد توتنهام

واستقرت شبكة القنوات القطرية، على أن يكون حسن العيدروس هو معلق مباراة أرسنال وتوتنهام القادمة.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام توتنهام

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: بن وايت - جابرييل - صاليبا - تيمبر.

الوسط: ديكلان رايس - توماس بارتي - أوديجارد.

الهجوم: ساكا - هافارتز - تروسارد.

مباراة أرسنال

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة أرسنال وتوتنهام

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة أرسنال وتوتنهام كالآتي:

1- مانشستر سيتي - 12

2- ليفربول - 9

3-نوتنجهام فورست -8

4- برايتون - 7

5- آرسنال - 7

6- نيوكاسل - 7

7-برينتفورد - 6

8- أستون فيلا - 6

9- بورنموث - 5

10- توتنهام - 4

11- تشيلسي - 4

12- فولهام - 4

13- وست هام - 3

14- مانشستر يونايتد - 3

15- ليستر سيتي - نقطة

16- كريستال بالاس - نقطة

17- إبسويتش تاون - نقطة

18- وولفرهامبتون - نقطة

19- ساوثهامبتون - 0

20- إيفرتون - 0

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